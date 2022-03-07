Канал пропагандиста Шарія заблокували на ютубі в Україні

Російський пропагандист Анатолій Шарій тепер не може розповсюджувати свою мову ворожнечі в Україні. Його канал на ютубі заблокували в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За його словами, дружину Шарія Ольгу та їхній спільний канал "Дубль" також заблокували на ютубі в Україні.

Раніше Шарій писав, що його сторінки в Інстаграмі та Фейсбук заблоковані в Україні через офіційний запит.

Додамо, що Анатолій Шарій є кремлівським пропагандистом. Він часто публікує фейки про війну РФ в Україні. Ще 16 лютого 2021 року СБУ оголосила Шарію підозру за його проступки проти України та державну зраду, а МЗС знову спробує домогтися екстрадиції проросійського пропагандиста на батьківщину.

Зараз пропагандист осів в Іспанії, там у нього з'явилась шикарна вілла. За оцінками журналістів "Слідство. Інфо", її вартість складає понад 1 мільйон євро, що доводить, що робота інформ-терориста в умовах гібридної війни дуже добре фінансується.

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