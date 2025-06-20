У Канаді на популярному курорті обвалилася скеля: є загиблий та поранені

У Канаді стався обвал скелі на популярному гірському туристичному курорті в Національному парку Банф. Внаслідок інциденту загинула одна людина, постраждали ще кілька.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBC News.

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Що відомо про трагедію на курорті в Канаді

Близько 13:30 19 червня Королівську канадську поліцію Лейк-Луїза повідомили про те, що "кілька туристів" потрапили під обвал каменів поблизу водоспаду Боу-Глейшер. Одна людина була знайдена без ознак життя на місці події, ще троє – були ушпиталені.

"Про стан жодного із цих пацієнтів не повідомляється", – пише CBC News.

Пошуково-рятувальні операції за участю як дронів, так і собак тривали до темряви. Їх відновили й 20 червня. На місце трагедії також відправили 2 гелікоптери, які доставили по одному пацієнту до медичного центру Foothills у Калгарі.

Як описують лихо місцеві

Житель Канмора Ніклас Брунделл разом зі своєю дружиною ходив у похід по цій місцевості, коли стався обвал скель. Він сказав виданню, що він з жінкою піднялися до району праворуч від водоспаду, де кілька інших груп також досліджували місцевість та фотографували. За його словами, там було близько 15 – 20 людей.

Він та його дружина стривожилися, коли почало падати кілька невеликих каменів, зі скелі та почали відходити від цієї місцевості.

Потім ми почули щось на кшталт "брязкоту", і велика частина скелі відвалилася. Ми просто почали бігти вниз. Я кричав дружині: "Давай, давай, давай! Нам потрібно бігти якомога швидше",

– сказав він.

Коли Брунделл озирнувся назад, він побачив хмару пилу та уламків, що утворювалася, коли скеля падала на схили вниз.

Коли подружжя відійшло на безпечну відстань, Брунделл використав аварійний супутниковий пристрій, щоб викликати допомогу, повідомивши рятувальників, що в районі обвалу скелі перебувало багато груп.

Цікаво, що до цього національного парку прилягає селище Кананаскіс, у якому цього тижня завершився саміт G7.