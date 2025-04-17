Біля Неаполя обірвався трос канатної дороги: відомо про загиблих

Канатна дорога на південь від Неаполя в Італії обірвалася. Внаслідок цього загинули люди.

Дорога відновила рейси лише нещодавно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

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Що відомо про обрив канатної дороги в Італії

Щонайменше четверо людей загинули та одна особа отримала поранення внаслідок аварії на канатній дорозі в місті Кастелламмаре-ді-Стабія на південь від Неаполя.

Інцидент трапився через обрив троса на маршруті, який веде до вершини Монте-Файто. Цей підйомник відомий своїми панорамними краєвидами на вулкан Везувій та Неаполітанську затоку і користується великою популярністю серед туристів.

На місці події працюють рятувальники альпійської служби Італії. Рятувальні роботи на висоті близько 1200 метрів ускладнюють негода і туман, які перешкоджають комунікації.

Аварія сталася лише через тиждень після відкриття сезону роботи канатної дороги.

Прокуратура Торре-Аннунціата вже оголосила про намір розпочати офіційне розслідування після завершення рятувальних заходів.