Біля Неаполя обірвався трос канатної дороги: відомо про загиблих
- Канатна дорога біля Неаполя обірвалася, загинули щонайменше четверо людей, одна особа поранена.
- Рятувальні роботи ускладнюються негодою та туманом, прокуратура розпочне розслідування.
- Інцидент стався через тиждень після відновлення роботи канатної дороги, популярної серед туристів.
Канатна дорога на південь від Неаполя в Італії обірвалася. Внаслідок цього загинули люди.
Дорога відновила рейси лише нещодавно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.
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Що відомо про обрив канатної дороги в Італії
Щонайменше четверо людей загинули та одна особа отримала поранення внаслідок аварії на канатній дорозі в місті Кастелламмаре-ді-Стабія на південь від Неаполя.
Інцидент трапився через обрив троса на маршруті, який веде до вершини Монте-Файто. Цей підйомник відомий своїми панорамними краєвидами на вулкан Везувій та Неаполітанську затоку і користується великою популярністю серед туристів.
На місці події працюють рятувальники альпійської служби Італії. Рятувальні роботи на висоті близько 1200 метрів ускладнюють негода і туман, які перешкоджають комунікації.
Аварія сталася лише через тиждень після відкриття сезону роботи канатної дороги.
Прокуратура Торре-Аннунціата вже оголосила про намір розпочати офіційне розслідування після завершення рятувальних заходів.