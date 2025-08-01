Олександр Цивінський у червні 2025 року переміг конкурс на посаду керівника Бюро економічної безпеки України. Втім, офіційне призначення на посаду затягнулося. Конкурсна комісія аргументувала це матеріалами від СБУ щодо питань "нацбезпеки".

Олександр Цивінський особисто відповів, чи підтримує він будь-які зв'язки з росіянами, повідомляє 24 Канал.

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Відповідь Цивінського щодо контактів з росіянами

Цивінський переконаний, що кожна людина показує свою позицію перш за все діями, а не словами. Він нагадав, як ще в 2014 році одним із перших серед працівників Органів внутрішніх справ відправився в Зону антитерористичної операції.

Також 24 лютого 2022 року спільно з колегами з НАБУ долучився до оборони Києва і майже рік проходив службу.

Наразі для Цивінського не підтримувати будь-які контакти з росіянами є "принциповим питанням".

В теперішніх умовах вважаю це недопустимо,

– резюмував кандидат на посаду директора БЕБ.

Зауважимо, що 30 червня український уряд не зміг підтримати призначення Цивінського на посаді. Пояснили це певними "безпековими оцінками" СБУ, зокрема тим, що родичі Цивінського проживають у Росії. Він підтвердив цю інформацію, однак запевнив, що не контактує з ними.

Пізніше Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Цивінський погодився пройти поліграф, аби спростувати всі закиди. Свириденко висловила сподівання, що Цивінського затвердять на посаді вже наступного тижня.