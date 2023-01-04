Курили марихуану: кандидати в президенти Чехії поділилися відвертими зізнаннями

Головні кандидати в президенти Чехії – колишній військовий Петер Павел і економістка Дануше Нерудова – напередодні виборів поділися відвертим зізнанням. Вони розповіли, що курили "траву".

Головні кандидати в президенти Чехії під час передвиборчих дебатів розповіли, що курили марихуану й були б не проти її легалізації.

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Відверті дебати у Чехії

Нерудова розповіла, що вона спробувала марихуану ще в старших класах школи, а Павел сказав, що курив "траву" нещодавно в колі друзів.

Зазначимо, що марихуана в Чехії заборонена для рекреаційного використання, але її особисте зберігання було декриміналізоване з 2010 року, а медичний канабіс було легалізовано з 1 квітня 2013-го.

Петер Павел, який претендує на посаду президента Чехії, зізнався, що одного разу сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння й був позбавлений водійських прав на три місяці.

Про що ще говорили кандидати в президенти

Майже всі кандидати розповіли про свої недоліки. Досить мовчазним у цій темі був профспілковий лідер Йозеф Стредула. Всі інші кандидати зізналися у тому, що вживають лайку, а сенатор Павел Фішер розповів, що кермував авто після випитого алкоголю, але за кордоном, де це не карається.

Експрем'єр Чехії Андрей Бабіш у дебатах брати участь відмовився.

Перший тур майбутніх президентських виборів у Чехії відбудеться 13 – 14 січня, другий за потреби – 27 – 28 січня.

Згідно з останньою моделлю виборів, опублікованою наприкінці грудня агентством Median, лідирує колишній військовий Петр Павел з 28,7% голосів, на другому місці – Бабіш із 28,5%. Економістка Дануше Нерудова претендує на 25,1%, решта кандидатів не набирають понад 5%.

Нагадаємо, що Сенат Чехії 14 грудня проголосував за засудження Голодомору 1932 – 1933 років. Країна визнала цю подію злочином проти людства й українського народу.