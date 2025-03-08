Кандидатів на посади у Білому домі перевіряють на лояльність до Трампа, – Bloomberg

Працівники Білого дому під час співбесід із кандидатами на посади опитують, щоб перевірити їх лояльність до чинного президента Дональда Трампа. Їх зокрема питають, хто "насправді" переміг на виборах у 2020 році.

Кандидатів опитують про ключові питання політики Трампа та події, що з ним пов'язані, наприклад штурм Капітолію у 2021 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Як перевіряють кандидатів на посади у Білому домі

Осіб, що хочуть отримати роботу у Білому домі запитують серед іншого про "справжній" результат виборів президента США у 2020 році. Трамп вважає, що ці вибори були "вкрадені".

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, кандидатам ставлять запитання, які відображають їхнє ставлення до ключових ініціатив Трампа. Зокрема, їх запитують:

Чи хотіли б ви бути причетним до масових депортацій?

Який з указів Трампа вам подобається найбільше?

З якою політикою Трампа ви не згодні?

Крім того, потенційних співробітників цікавляться їхньою думкою щодо подій 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа увірвалися до Капітолію, протестуючи проти результатів виборів.

Особливо ретельний відбір проходять кандидати на посади помічників секретарів, заступників секретарів, які зосереджені на певних напрямках політики в рамках міністерств, а також осіб, які працюватимуть у тісному контакті з високопосадовцями.

Процес співбесід очолює республіканський стратег Серджіо Гор, який наразі є керівником Офісу президентського персоналу. За інформацією Bloomberg, адміністрація шукає претендентів, які повністю підтримують політичний курс Трампа.

Хоча для президентів не є незвичним бажання призначати на керівні посади людей, що поділяють їхню політичну програму, рівень лояльності, якого вимагає адміністрація, виходить за межі загальноприйнятої практики,

– пише Bloomberg.

Представники Білого дому повідомили, що з моменту інавгурації вже було заповнено понад 1 300 вакансій у виконавчій владі. Всі кандидати проходять ретельну перевірку, яка включає аналіз їхніх політичних поглядів, пожертв і активності в інтернеті.

Водночас, за словами союзників і колишніх помічників Трампа, головним критерієм відбору залишається особиста відданість президенту.