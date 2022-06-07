Кандидатство України: в ОП розповіли про порядок денний у ЄС на найближчий час

Невдовзі Україна може стати кандидатом на члени Євросоюзу. В Офісі Президента повідомили, яким найближчим часом буде порядок денний ЄС.

Наприкінці червня представники Європейської ради зберуться разом. Усі вони обговорюватимуть питання надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, зазначив під час брифінгу заступник глави ОП Ігор Жовква, передає 24 канал.

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Питання кандидатства України в ЄС вирішуватимуть 23 – 24 червня

Ігор Жовква підкреслив, що саме 23 – 24 червня планують провести дискусію. Вона й визначить долю нашої країни. А точніше – надання їй статусу кандидата на членство в ЄС.

Європейська рада окремо відзначила процес підготовки Європейською комісією висновку щодо відповідності України Копенгагенським критеріям членства в ЄС,

– підкреслив Жовква.

Заступник глави ОП додав, що висновок комісії нададуть упродовж тижня або ж на початку наступного. У ньому йтиметься, чи відповідає наша держава Копенгагенським критеріям членства в Євросоюзі.

Нагадаємо, що заявку на вступ до ЄС Україна подала ще 28 лютого. Тоді представники нашої держави виконали усі необхідні процедури.

Опитувальник від ЄС нашій державі передали 8 квітня. Його Володимирові Зеленському вручила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. А вже 18 квітня заповнений опитувальник передали на розгляд до ЄС.

Україна не має альтернативи ЄС

З відповідною думкою виступив Володимир Зеленський. Президент України під час зустрічі з журналістами 6 червня наголосив, що наша держава не розглядає жодних альтернатив. Але актуальними залишаються домовленості з Великою Британією про оборонний союз. Це один зі способів гарантувати нашій країні безпеку.

Що стосується рішення ЄС, то воно, на думку Володимира Зеленського, покаже, чи є майбутнє в союзу. Мовляв, зараз на шальках терезів не лише Україна. Надання нашій державі кандидатства на члени в Євросоюз – свідчення побудови дійсно сильного об'єднання в межах Європи.

Раніше Володимир Зеленський підкреслив, що Україна де-факто вже є частиною Євросоюзу. Мовляв, вже і зараз відбувається співпраця як на двосторонньому рівні, так і на рівні ЄС. І все це відповідає повноправному членству в союзі.

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