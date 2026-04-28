Росіяни іноді намагаються провести ротації серед особового складу. Про це повідомив начальник відділення комунікації 110 ОМБр Іван Сєкач в ефірі Армія TV.

Що відомо про деморалізацію окупантів?

За словами Сєкача, в окупантів на Олександрівському напрямку "дуже сумна ситуація". ЗСУ фіксують велику кількість випадків голоду, а також канібалізму.

Росіяни намагаючись вишукати щось – знайти їжу якусь в лісі чи якусь воду знайти, вони вимушені вилазити зі своїх нір. Нашу консервацію їдять, ховаються, одягаються в цивільне, щоб тут під цивільного "косити",

– заявив військовий.

Іван Сєкач розповів, що більшість російських піхотинців – це люди, із досвідом перебування в тюрмі. На фронті їм видають зброю, а потім ворожі солдати самі вимушені виживати, шукаючи їжу та воду.

Один із російських військовополонених повідомив, що його товариш зазнав поранень, а командир наказав просто застрелити чоловіка.

Російський військовий дуже просив, щоб ми йому прострелили коліно. Бо розуміє, якщо ми його обміняємо, і він повернеться, то його знову відправлять,

– зазначив Сєкач.

До уваги! Політтехнолог Тарас Загородній у розмові з 24 Каналом повідомив, що удари України по російських нафтових об'єктах та економічні проблеми можуть спричинити внутрішні зворушення в Росії. Він також зазначає, що для виникнення серйозних зворушень на території країни-агресорки необхідний справжній лідер.

Які ще є проблеми у росіян через війну?

Військові країни-агресорки стикаються з нестачею солдатів, техніки та дронів через міжнародні санкції, удари ЗСУ та корупцію.

Командири часто продають гуманітарну допомогу, призначену для солдатів, що змушує їх купувати обладнання за власні кошти.

Також дефіцит бюджетів російських регіонів зросте до 1,9 трильйона рублів у 2026 році через зниження доходів від податку на прибуток та зростання соціальних витрат.