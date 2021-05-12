Канцлер Австрії став підозрюваним в антикорупційному розслідуванні

Прокуратура Австрії підозрює канцлера Себастіана Курца у наданні неправдивих свідчень парламентському комітету. Його сформували для розслідування політичного скандалу, що повалив колишній уряд.
Джерело:Bloomberg
Курц 12 травня заявив, що йому та главі його адміністрації загрожують потенційні звинувачення у брехні депутатам, які розслідували так звану справу Ібіци у 2019 році.
Читайте також Австрійського принца запідозрили у вбивстві найбільшого ведмедя в Євросоюзі – Артура: фото 18+
Заяви Курца щодо справи
У центрі справи опинився молодший партнер по коаліції партії Курца.
Перед засіданням уряду канцлер заперечив правопорушення і сказав, що не піде у відставку, навіть якщо розслідування дійде до пред'явлення звинувачень.
"Я завжди відповідав на всі питання правдиво", – зазначив Курц. Він додав, що продовжить роботу, виходячи з припущення, що тепер прокуратура Австрії буде проводити розслідування.
Позиція прокуратури
Представник прокуратури підтвердив факт розслідування проти Курца, водночас наголосив, що поки занадто рано говорити про те, чи будуть оголошені звинувачення.
Деталі справи, фігурантом якої є Курц
- Є інформація, що Курц та голова його адміністрації Бернгард Бонеллі неправильно проінформували комітет про події, пов'язані з призначенням наглядової ради державної холдингової кампанії Österreichische Beteiligungs AG.
- Найбільша партія Австрії опинилася в центрі уваги під час розслідування звинувачень в корупції. Його розпочали після витоку відео за участю членів ультраправої "Партії свободи".
- Опозиційні партії розкритикували міністра фінансів Гернота Блюмеля за несвоєчасне виконання постанови Конституційного суду про передачу пакету електронних листів.
- Водночас Блюмель пояснив, що затримка була пов'язана з проблемами конфіденційності співробітників відомства.
- Курц вважає розслідування, очолюване прокурором Австрії з фінансових злочинів, "глибоко помилковим".