Канцлер Німеччини пообіцяв Україні допомогу на 150 мільйонів євро

Німеччина надасть Україні фінансову підтримку на тлі загрози нового російського вторгнення. Мовиться про 150 мільйонів євро нових кредитів.

Таку заяву німецький канцлер Олаф Шольц зробив 14 лютого під час свого візиту до Києва. Він вже зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським, пише 24 канал.

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Нові кредити на тлі загрози через Росію

Глава німецького уряду запевнив, що Берлін стоїть пліч-о-пліч з Україною і підтримує її на європейському шляху. Він підкреслив, що військова активність Росії біля кордонів України є необґрунтованою.

Я можу оголосити швидку виплату – 150 мільйонів євро з поточного незв'язаного фінансового кредиту. І можу оголосити новий незв'язаний кредит,

– пояснив Шольц.

Варто зауважити, що раніше ЗМІ повідомляли, що Берлін розглядає допомогу Україні, але без зброї. Це питання було одним із тих, яке Зеленський підіймав на зустрічі з Шольцом.

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Це перший офіційний візит Шольца в Україну, відколи він очолив німецький уряд у грудні 2021 року. Раніше він вже спілкувався із президентом Зеленським, але у Брюсселі.

відколи він очолив німецький уряд у грудні 2021 року. Раніше він вже спілкувався із президентом Зеленським, але у Брюсселі. Напередодні поїздки політик наголосив, що очікує від Москви на деескалацію. Після візиту до Києва він відправиться до Москви й зустрінеться з Володимиром Путіним.

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