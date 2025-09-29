Про це повідомив Володимир Кличко після зустрічі з Фрідріхом Мерцом, пише 24 Канал.

Дивіться також Російські гроші для України: Мерц пропонує надати Києву 140 мільярдів євро

Що відомо про зустріч?

Неймовірний день у Берліні. Під час саміту Schwarz Ecosystem канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виголосив чудову промову з грандіозним баченням сильної Європи, в якій Німеччина відіграє свою роль, а Україна має своє законне місце. Мир має повернутися; це ключ до нашого процвітання. Послання чітке: мир вимагає сили,

– зазначив Володимир Кличко.

Зі свого боку канцлер Німеччини розповів про зустріч з Володимиром Кличком та його братом Віталієм в Києві раніше.

Я ніколи не забуду, як був у Києві з Володимиром Кличком та його братом у його кабінеті в мерії: тут поширювали нашу фотографію з підписом "Двоє з половиною чоловіків". Був радий знову зустрітися з Володимиром сьогодні на полях саміту Schwarz Ecosystem у Берліні,

– написав Мерц у своєму інстаграмі.

Як повідомлялося раніше, мер Києва Віталій Кличко разом із мером Берліна Каєм Вегнером працюють над організацією міжнародного інвестиційного форуму "Берлінська платформа", на якому будуть зібрані кошти на відновлення України. А міністр внутрішніх справ Німеччини після зустрічі з Кличком ухвалив рішення про виділення 2 мільйони євро та закупівлю дронів для ЗСУ.

