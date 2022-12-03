Каньє Вест оголосив себе прихильником і Путіна, і Гітлера: як це потролили у Міноборони

Відомий американський репер заявив, що є фанатом російського та німецького диктаторів, через що його навіть забанили у твітері. На ситуацію не без іронії відреагували в Міністерстві оборони нашої держави та сказали, чому Кремлю "буде важко" з такою позицією Каньє Веста.

Невідомо, що спонукало Каньє Веста назвати Гітлера та Путіна "хорошими хлопцями" – щире нерозуміння ситуація чи свідоме бажання зманіпулювати історичними фактами в корисливих цілях, однак на руку йому це точно не зіграло. Репера уже заблокували в соціальній мережі та навіть потролили в держструктурах України.

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"Русофобія чи русофілія": що сповідує Каньє

На чергову скандальну заяву американського виконавця можна було б не зважати, але, по-перше, Каньє Вест досить-таки впливовий лідер суспільної думки, та до того ж він неодноразово заявляв, що хоче балотуватись на пост президента Сполучених Штатів Америки.

Звісно, що надавати вагу його сентиментам в сторону Путіна та Гітлера не варто – це точно те, що не допоможе йому здобути електорат. Однак, аби не залишати це поза увагою, можна за допомогою гумору нівелювати значення без того маразматичних заяв репера, – що, власне, зробили в Міноборони України.

Кремлю буде важко сформулювати офіційну позицію щодо того, чи є той факт, що Каньє Вест оголосив себе прихильником і Гітлера, і Путіна, русофобією чи русофілією,

– написали у твітері відомства.

На думку репера, Гітлер зробив вагомий вклад в історію розвитку людства, зокрема завдяки йому світ має мікрофони та шосе. Це можна було б справді вважати досягненням, але варто згадати, що мікрофон винайшов єврей Еміль Берлінер, а "завдяки" ватажку нацистів загинуло декілька мільйонів невинних євреїв. До речі, цей історичний факт Каньє просто заперечив.

Нагадаємо, на маразматичну заяву американського співака відреагувала відома українська модель та зараз волонтерка Даша Астаф'єва. Вона лаконічно та з гумором підмітила, що Каньє "все ж таки пасує костюм г**дона" та запропонувала йому придбати в гардероб "чорний целофановий плащ".