Московський НПЗ у Капотні палає після атаки дронів: де завод на карті та яка відстань до кордону

В ніч на 1 вересня Росію атакували більш як сотня дронів. Зокрема, під ударом опинився Московський НПЗ у Капотні.

Всього Москву і область атакували щонайменше 9 дронами. За словами російської влади, один з них "збили" саме в районі нафтозаводу. Де саме розташовані Московський НПЗ і Капотня – показуємо на карті.

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Московський НПЗ у Капотні

Так, вранці 1 вересня мер Москви Собянін відзвітував, що один БпЛА був збитий в районі Московського нафтопереробного заводу і один в міському окрузі Раменське. За його словами, дрон, нібито, уже після падіння пошкодив окреме технічне приміщення нафтозаводу, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Московський НПЗ знаходиться у районі Москви під назвою Капотня, що у південно-східній частині міста. Відстань до кордону з Україною (Сумська область) становить більш як 450 кілометрів.

Де розташований Московський НПЗ: дивіться на карті

Собянін стверджує, що на НПЗ триває "гасіння локального загоряння". Однак пропагандисти з посиланням на оперативні служби пишуть, що заводі у Капотні присвоєно номер максимальної складності.

В той самий час місцеві мешканці помітили "факел" який палає на НПЗ. Цей "стовп вогню" зазвичай видно під час планових робіт зі спалювання палива на нафтозаводі, однак після атаки дронів він нібито горить сильніше.

Відомо, що Московський НПЗ забезпечує понад третину ринку палива столичного регіону.

До слова, буквально кілька днів тому ми писали, що у Москві рятувальники перейшли на посилений режим роботи. Місцева влада стягнула усі доступні сили й засоби МНС до Москви, вочевидь, щоб захистити нафтопереробний завод.