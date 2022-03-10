Капці, принтер, і кухонний комбайн: що намародерили в Україні окупанти
Джерело:72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
Російські військові, які напали на українську землю, відверто займаються терором місцевого населення та мародерствують. Так в одному з ворожих танків знайшли цілу гору поцупленого, проте завдяки ЗСУ далеко мародери не поїхали.
Про те, що вони знайшли у підбитому танку Т-72Б, розповіли у бригаді імені Чорних Запорожців. Українські захисники зауважили, що від екіпажу мало що залишилось.
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Те, що залишилось, бігає полями, – українські військові
Те, що залишилось випадково живим, – поки що бігає полями, кинувши "героїчно" награбоване у наших людей,
– написали в 72 ОМБр.
Росіяни залишили у військовій техніці те, чим нажились в українських домівках та магазинах. Намародерили досить дивний та незрозумілий набір: цукор, домашні капці, товсті шкарпетки, принтер, який вже був у користуванні, та кухонний комбайн.
Дивіться фото того, що залишилось від окупантів:
Перегляньте ще відео, як ЗСУ розбивають ворожу техніку:
Текст допису 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців: