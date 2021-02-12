Теж намагалися вбити: Кара-Мурза вимагає допитати отруювачів Навального і збирається у ЄСПЛ

Через розслідування Bellingcat і The Insider російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза вимагає допитати співробітників ФСБ. У цьому розслідуванні мовиться, що Кара-Мурзу намагалися отруїти ті ж силовики, які, ймовірно, брали участь у замаху на життя Навального.
Джерело:"Дождь"
Під час поїздок по Росії Кара-Мурзу супроводжували співробітники ФСБ Роман Мезенцев та Олександр Самофал. Згодом політика двічі рятували від отруєнь.
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Після виходу розслідування Кара-Мурза спробував додзвонитися до Мезенцева і Самофала.
Що сказав Кара-Мурза
- Кара-Мурзі вдалося додзвонитися до Мезенцева. Почувши голос співробітника ФСБ, опозиціонер встиг запитати, чи з ним розмовляє саме Роман Михайлович (Мезенцев).
- Чоловік по той бік зв'язку відповів ствердно. Однак коли Кара-Мурза представився, Мезенцев відразу поклав трубку.
- Опозиціонер також дзвонив Самофалу.
- Тепер Кара-Мурза планує відвідати Слідчий комітет. Він наполягатиме на відкритті кримінальної справи.
- Політик наголосив, що домагатиметься справедливості у судах. Якщо буде потреба, навіть дійде до Європейського суду з прав людини.
Розслідування Bellingcat і The Insider: що відомо
- Агенти ФСБ, які фігурують в історії про отруєння Навального, можуть бути причетними до замахів на ще одного російського опозиціонера – Володимира Кара-Мурзу.
- Його намагалися отруїти у 2015 та 2017 роках.
- Співрбітники ФСБ стежили за Кара-Мурзою під час його поїздок.
- Водночас розслідувачі наразі не мають підтверджень, що у дні напередодні отруєння поряд з Кара-Мурзою перебували агенти ФСБ.
- Однак обставини замахів на Кара-Мурзу дуже нагадують отруєння Навального.