Теж намагалися вбити: Кара-Мурза вимагає допитати отруювачів Навального і збирається у ЄСПЛ

12 лютого 2021 , 10:20

Через розслідування Bellingcat і The Insider російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза вимагає допитати співробітників ФСБ. У цьому розслідуванні мовиться, що Кара-Мурзу намагалися отруїти ті ж силовики, які, ймовірно, брали участь у замаху на життя Навального.

Джерело:

"Дождь"

Під час поїздок по Росії Кара-Мурзу супроводжували співробітники ФСБ Роман Мезенцев та Олександр Самофал. Згодом політика двічі рятували від отруєнь.

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Після виходу розслідування Кара-Мурза спробував додзвонитися до Мезенцева і Самофала.

Що сказав Кара-Мурза

  • Кара-Мурзі вдалося додзвонитися до Мезенцева. Почувши голос співробітника ФСБ, опозиціонер встиг запитати, чи з ним розмовляє саме Роман Михайлович (Мезенцев).
  • Чоловік по той бік зв'язку відповів ствердно. Однак коли Кара-Мурза представився, Мезенцев відразу поклав трубку.
  • Опозиціонер також дзвонив Самофалу.
  • Тепер Кара-Мурза планує відвідати Слідчий комітет. Він наполягатиме на відкритті кримінальної справи.
  • Політик наголосив, що домагатиметься справедливості у судах. Якщо буде потреба, навіть дійде до Європейського суду з прав людини.

Розслідування Bellingcat і The Insider: що відомо

  • Агенти ФСБ, які фігурують в історії про отруєння Навального, можуть бути причетними до замахів на ще одного російського опозиціонера – Володимира Кара-Мурзу.
  • Його намагалися отруїти у 2015 та 2017 роках.
  • Співрбітники ФСБ стежили за Кара-Мурзою під час його поїздок.
  • Водночас розслідувачі наразі не мають підтверджень, що у дні напередодні отруєння поряд з Кара-Мурзою перебували агенти ФСБ.
  • Однак обставини замахів на Кара-Мурзу дуже нагадують отруєння Навального.
Зверніть увагу! Володимир Кара-Мурза – опозиціонер з 20-річним стажем. Син популярного російського журналіста та історика Володимира Кара-Мурзи-старшого. Упродовж життя він активно критикував діяльність Володимира Путіна.