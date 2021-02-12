Теж намагалися вбити: Кара-Мурза вимагає допитати отруювачів Навального і збирається у ЄСПЛ

10:20

Через розслідування Bellingcat і The Insider російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза вимагає допитати співробітників ФСБ. У цьому розслідуванні мовиться, що Кара-Мурзу намагалися отруїти ті ж силовики, які, ймовірно, брали участь у замаху на життя Навального.