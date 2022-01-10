Карантин не більш, ніж на 2 місяці і 6 областей: у Раді хочуть змінити терміни обмежень

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про зміни щодо карантину. Він передбачає обмеження не більш ніж на 2 місяці.

Згідно з новим законом, встановлення карантину на території, яка розташована у межах більш ніж 6 областей, можливе за погодження Ради національної безпеки і оборони України. Проєкт закону зареєстрували 6 січня.

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У Раді зареєстрували новий закон щодо запровадження карантину

Карантин встановлюється Кабміном на строк, що не перевищує 2 місяців. У разі несприятливої епідемічної ситуації уряд ухвалює рішення про продовження карантину,

– передбачає проєкт закону.

У пояснювальній записці мовиться про те, що протиепідемічні заходи можуть включати:

встановлення особливих умов чи режиму пересування населення та здійснення господарської діяльності;

підстави та порядок обов'язкової самоізоляції, перебування в обсервації чи щодо госпіталізації до спеціалізованих шпиталів;

особливі умови в'їзду та виїзду з території, на якій запроваджено карантин;

особливі умови і режим пасажирських перевезень, перетину кордону іноземцями та особами без громадянства;

а також особливі умови і режим відвідування закладів освіти та інші заходи визначені законом.

Окрім того, рішення про встановлення, продовження чи скасування карантину має негайно доводитись до людей відповідної території через ЗМІ.

Коротко про останні рішення щодо карантину

15 грудня Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що всі правила щодо СOVID-сертифікатів, захисник масок та дистанцій залишаються в силі.

18 грудня через новий штам коронавірусу Омікрон уряд посилив карантинні обмеження. Серед іншого, територія масового заходу повинна бути огородженою й на вході мають перевіряти наявність сертифікату вакцинації, негативного результату тестування або довідки про одужання.

Станом на 3 січня в усіх областях України і у Києві наразі діє жовтий рівень епідемічної небезпеки.

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Наразі суди можуть ухвалювати рішення про скасування карантину. Оскільки, згідно з нинішнім законодавством, щоб офіційно запровадити карантин, – президент мав видати указ про запровадження надзвичайного стану. Тільки це мало запустити процес. Натомість новий проєкт закону дозволить Кабміну офіційно запроваджувати карантин, проте є часові та територіальні обмеження.