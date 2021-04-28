Карантин на Великдень посилювати не будуть, – Шмигаль

В уряді запевнили, що Великдень та травневі свята в Україні пройдуть без посилення карантину. Водночас більшу увагу звернуть на заходи контролю за дотриманням уже встановлених обмежень.
Джерело:телеграм-канал Дениса Шмигаля
Мовиться насамперед про соціальну дистанцію та масковий режим. Про це заявив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Читайте також Як працюватимуть храми ПЦУ на Великдень під час карантину
Урядовець закликав дослухатися як до МОЗ, так і до лідерів церков та релігійних організацій. Мовиться про прохання залишатися на Великдень вдома.Довідка. Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній закликав українців, які перебувають у зоні ризику, не йти до церкви на Великдень. Вони можуть відвідати богослужіння онлайн.
Шмигаль підкреслив, що напередодні одразу 2 області покинули червону карантинну зону. Мовиться про Чернівецьку, Львівську, а також Одеську.
Найближчим часом ще кілька регіонів покинуть червону зону
За словами прем'єра, по всій країні спостерігається зниження кількості нових випадків та госпіталізацій. Це дозволить послабити карантин ще у кількох регіонах.
Водночас у місцевої влади залишаються інструменти, аби швидко реагувати та посилювати певні карантинні обмеження,
– зауважив він.
Й звернув увагу на те, що такі принципи адаптивного карантину довели свою ефективність. Саме тому влада зберігатиме цей механізм й надалі.
Новина доповнюється...