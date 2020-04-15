В українських містах посилюють карантин перед Великоднем: де та які заборони діятимуть
Перед великодніми святами в деяких українських містах вводять додаткові карантинні обмеження. На думку влади, ці заходи мінімізують поширення коронавірусу поміж людей. В основному заборони стосуються виходу з дому та виїзду з населених пунктів у вихідні.
Також подекуди людям забороняють відвідувати кладовища та брати участь у поминальних відправах. Відповідні рішення приймають штаби з ліквідації надзвичайної ситуації або місцева влада.
Київ
До теми У Києві поліція застосувала дрони для контролю карантину: відео
У святкові дні – з четверга 16 квітня до понеділка 20 квітня – буде посилений контроль на блокпостах на в'їздах до Києва. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, вводиться обов'язкова термометрія для водіїв та пасажирів транспорту, що прямують у столицю.
Це стосується автобусів, вантажно-пасажирського, легкового транспорту, що перевозить трьох людей, включно з водієм.
Перевірка на блокпостах: основне
- Якщо під час перевірки температура людини буде вищою за 37,5 градусів, тоді викличуть бригаду для тестування на COVID-19 і відправлять цю людину на самоізоляцію;
- Якщо ж температура буде вищою за 38,0 градусів – людину примусово госпіталізують.
- Окрім дистанційного вимірювання температури, за необхідності також будуть проводити огляд речей, багажу, транспортних засобів, вантажів.
- Також за необхідності можуть блокувати рух.
Окрім того, комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення про перенесення поминальних днів. Всі кладовища столиці закриють у перший тиждень після Великодня. Відтак, вшанування померлих перенесли на 6 червня.
У Києві станом на 15 квітня зафіксовано 612 випадків коронавірусної хвороби, від її ускладнень померли 11 людей, одужали – 12.
Запоріжжя
Місто закриють на в’їзд та виїзд під час великодніх свят. Запоріжжя є карантинною зоною. Те ж саме стосується таких міст регіону, як: Мелітополь, Бердянськ та Енергодар.
На святкові дні в’їзд та виїзд у карантинні зони (ці 4 міста) буде заборонений. Тому громадяни мають заздалегідь купити все необхідне, аби відсвяткувати Великдень вдома.
Проїзд у карантинних зонах буде можливий лише для медичного транспорту та тих, хто постачає необхідні товари чи матеріали.
На ранок 15 квітня у регіоні зафіксували 99 випадків COVID-19. Серед них – два летальних, одужали 12 пацієнтів з коронавірусом.
Дніпро
У Дніпропетровській області з 13:00 18 квітня до 6:00 20 квітня також посилять карантинні заходи.
Актуально Мер Дніпра пригрозив священникам через богослужіння на Великдень: залишитеся без води та світла
Там голова ОДА Олександр Бондаренко закликав жителів області у цей період не покидати власні домівки.
Не відкладайте закупівлі на вихідні, а зробіть їх заздалегідь. Під час святкових днів відмовтеся від поїздок і походів по магазинах. Залишайтеся вдома,
– наголосив він.
У Дніпропетровській області наразі 74 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, летальних випадків немає, одужали 8 людей.
Чернівці
На Буковині, яка станом на 15 квітня займає друге місце в Україні за кількістю інфікованих COVID-19 карантин на Великдень теж посилюють.
В області другі вихідні поспіль діятиме особливий режим обмежувальних заходів. Триватиме він упродовж Великодніх свят. Розпочнеться о 13:00 у суботу, 18 квітня, а закінчиться о 6:00 вівторка, 21 квітня. Відповідні рішення ухвалили на засіданнях обласної та державної комісій з надзвичайних ситуацій.
Що передбачають додаткові карантинні обмеження на Буковині:
- людям заборонено виходити на вулицю;
- посилені обмеження щодо пересування та перебування людей у громадських місцях;
- не працюватимуть продуктові магазини;
- заправні станції обслуговуватимуть лише спеціальні категорії водіїв.
Станом на 15 квітня на Буковині 589 інфікованих COVID-19. Летальних випадків в Чернівецькій області – 8, одужав 214 пацієнт.
Львів
Зверніть увагу Якщо Великдень мине спокійно, можна думати про послаблення карантину, – Садовий
У Львові містян просять утриматись від відвідин кладовищ в період карантину. Таке рішення було прийняте спільно з Радою Церков міста. Відтак, відвідини священнослужителями й мирянами кладовищ є можливим після закінчення карантину.
Хоч жителям Львівської області й рекомендують перебувати вдома на свята, суворого обмеження щодо пересування супроти них не ввели.
З рекомендаціями можна ознайомитися у матеріалі 24 каналу.
Станом на 15 квітня на Львівщині зафіксували 152 випадки захворювання на коронавірус, з них 6 людей у Львові одужали, ще 6 – померли.
Тернопіль
У Тернополі перед Великоднем теж посилили карантин. Зокрема, місцева влада там заборонила відвідувати кладовища.
Що передбачають нові обмеження:
- заборону на масові відвідини кладовищ;
- заборону проведень поминальних відправ;
- заборону продавати вагове морозиво, напої на розлив через роздрібну торгівлю;
- заборону роботи пунктів прийому вторинної сировини;
- заборону роботи вуличних автоматів самообслуговування, окрім автоматів з питною водою, банкоматів, терміналів та платіжних кіосків.
- власники банкоматів, автоматів з питною водою та платіжних кіосків повинні прибирати та проводити дезінфекцію двічі на день.
Дивіться також Ігнорування карантину на Великдень: серйозні наслідки, які загрожують українцям
Донедавна Тернопільщина входила у трійку областей-лідерів за кількістю хворих на COVID-19 людей. Зараз вона займає четверту сходинку у цьому сумному антирейтингу. У регіоні станом на 15 квітня 287 інфікованих коронавірусом, з них 5 людей померли, а 15 – одужали.
Коростень
У Коростені, що на Житомирщині, через епідемію коронавірусу вірянам заборонили відвідувати храми на Великдень. Крім того, всі торговельні мережі, зокрема, продуктові магазини, не працюватимуть від 18 до 20 квітня.
Коростень б'є рекорди в області за кількістю заражених коронавірусом. Тому у місті також збільшать кількість патрулів поліції та Нацгвардії.
Загалом у Житомирській області 130 хворих на коронавірус людей. З них – 3 померли та лише одна людина одужала. В Коростені – вже підтверджені 46 випадків інфікування, нових за останню добу – 16.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні? За останню добу в Україні зареєстрували 392 нових випадки зараження коронавірусом. Це, за словами очільника МОЗ, новий антирекорд, тому говорити про вихід України з карантину, на жаль, рано.
Від ускладнень, спричинених COVID-19, в Україні вже померли 108 людей. Одужали – 143 пацієнти.
Читайте також
-
Суд зобов'язав Приватбанк виплатити понад 250 мільйонів доларів сім'ї Суркісів: деталісьогодні , 16:15
-
Нові призначення: Кабмін ухвалив низку кадрових рішеньсьогодні , 15:22
-
Позачергове засідання Ради відбудеться 16 квітня: що розглядатимутьсьогодні , 16:10
-
У Дніпрі чоловік помер просто у машині патрульних: фото і деталісьогодні , 13:36
-
Чорновол відмовили у відводі судді, запобіжний захід оберуть 16 квітнясьогодні , 18:11
-
У Львові стався вибух біля лікарні: загинув чоловік – фотосьогодні , 19:08