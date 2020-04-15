В українських містах посилюють карантин перед Великоднем: де та які заборони діятимуть

Перед великодніми святами в деяких українських містах вводять додаткові карантинні обмеження. На думку влади, ці заходи мінімізують поширення коронавірусу поміж людей. В основному заборони стосуються виходу з дому та виїзду з населених пунктів у вихідні.

Також подекуди людям забороняють відвідувати кладовища та брати участь у поминальних відправах. Відповідні рішення приймають штаби з ліквідації надзвичайної ситуації або місцева влада.

Київ

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У святкові дні – з четверга 16 квітня до понеділка 20 квітня – буде посилений контроль на блокпостах на в'їздах до Києва. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, вводиться обов'язкова термометрія для водіїв та пасажирів транспорту, що прямують у столицю.

Це стосується автобусів, вантажно-пасажирського, легкового транспорту, що перевозить трьох людей, включно з водієм.

Перевірка на блокпостах: основне

Якщо під час перевірки температура людини буде вищою за 37,5 градусів, тоді викличуть бригаду для тестування на COVID-19 і відправлять цю людину на самоізоляцію;

Якщо ж температура буде вищою за 38,0 градусів – людину примусово госпіталізують.

Окрім дистанційного вимірювання температури, за необхідності також будуть проводити огляд речей, багажу, транспортних засобів, вантажів.

Також за необхідності можуть блокувати рух.

Окрім того, комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення про перенесення поминальних днів. Всі кладовища столиці закриють у перший тиждень після Великодня. Відтак, вшанування померлих перенесли на 6 червня.

У Києві станом на 15 квітня зафіксовано 612 випадків коронавірусної хвороби, від її ускладнень померли 11 людей, одужали – 12.

Запоріжжя

Місто закриють на в’їзд та виїзд під час великодніх свят. Запоріжжя є карантинною зоною. Те ж саме стосується таких міст регіону, як: Мелітополь, Бердянськ та Енергодар.

На святкові дні в’їзд та виїзд у карантинні зони (ці 4 міста) буде заборонений. Тому громадяни мають заздалегідь купити все необхідне, аби відсвяткувати Великдень вдома.

Проїзд у карантинних зонах буде можливий лише для медичного транспорту та тих, хто постачає необхідні товари чи матеріали.

На ранок 15 квітня у регіоні зафіксували 99 випадків COVID-19. Серед них – два летальних, одужали 12 пацієнтів з коронавірусом.

Дніпро

У Дніпропетровській області з 13:00 18 квітня до 6:00 20 квітня також посилять карантинні заходи.

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Там голова ОДА Олександр Бондаренко закликав жителів області у цей період не покидати власні домівки.

Не відкладайте закупівлі на вихідні, а зробіть їх заздалегідь. Під час святкових днів відмовтеся від поїздок і походів по магазинах. Залишайтеся вдома,

– наголосив він.

У Дніпропетровській області наразі 74 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, летальних випадків немає, одужали 8 людей.

Чернівці

На Буковині, яка станом на 15 квітня займає друге місце в Україні за кількістю інфікованих COVID-19 карантин на Великдень теж посилюють.

В області другі вихідні поспіль діятиме особливий режим обмежувальних заходів. Триватиме він упродовж Великодніх свят. Розпочнеться о 13:00 у суботу, 18 квітня, а закінчиться о 6:00 вівторка, 21 квітня. Відповідні рішення ухвалили на засіданнях обласної та державної комісій з надзвичайних ситуацій.

Що передбачають додаткові карантинні обмеження на Буковині:

людям заборонено виходити на вулицю;

посилені обмеження щодо пересування та перебування людей у громадських місцях;

не працюватимуть продуктові магазини;

заправні станції обслуговуватимуть лише спеціальні категорії водіїв.

Станом на 15 квітня на Буковині 589 інфікованих COVID-19. Летальних випадків в Чернівецькій області – 8, одужав 214 пацієнт.

Львів

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У Львові містян просять утриматись від відвідин кладовищ в період карантину. Таке рішення було прийняте спільно з Радою Церков міста. Відтак, відвідини священнослужителями й мирянами кладовищ є можливим після закінчення карантину.

Хоч жителям Львівської області й рекомендують перебувати вдома на свята, суворого обмеження щодо пересування супроти них не ввели.

З рекомендаціями можна ознайомитися у матеріалі 24 каналу.

Станом на 15 квітня на Львівщині зафіксували 152 випадки захворювання на коронавірус, з них 6 людей у Львові одужали, ще 6 – померли.

Тернопіль

У Тернополі перед Великоднем теж посилили карантин. Зокрема, місцева влада там заборонила відвідувати кладовища.

Що передбачають нові обмеження:

заборону на масові відвідини кладовищ;

заборону проведень поминальних відправ;

заборону продавати вагове морозиво, напої на розлив через роздрібну торгівлю;

заборону роботи пунктів прийому вторинної сировини;

заборону роботи вуличних автоматів самообслуговування, окрім автоматів з питною водою, банкоматів, терміналів та платіжних кіосків.

власники банкоматів, автоматів з питною водою та платіжних кіосків повинні прибирати та проводити дезінфекцію двічі на день.

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Донедавна Тернопільщина входила у трійку областей-лідерів за кількістю хворих на COVID-19 людей. Зараз вона займає четверту сходинку у цьому сумному антирейтингу. У регіоні станом на 15 квітня 287 інфікованих коронавірусом, з них 5 людей померли, а 15 – одужали.

Коростень

У Коростені, що на Житомирщині, через епідемію коронавірусу вірянам заборонили відвідувати храми на Великдень. Крім того, всі торговельні мережі, зокрема, продуктові магазини, не працюватимуть від 18 до 20 квітня.

Коростень б'є рекорди в області за кількістю заражених коронавірусом. Тому у місті також збільшать кількість патрулів поліції та Нацгвардії.

Загалом у Житомирській області 130 хворих на коронавірус людей. З них – 3 померли та лише одна людина одужала. В Коростені – вже підтверджені 46 випадків інфікування, нових за останню добу – 16.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? За останню добу в Україні зареєстрували 392 нових випадки зараження коронавірусом. Це, за словами очільника МОЗ, новий антирекорд, тому говорити про вихід України з карантину, на жаль, рано.



Від ускладнень, спричинених COVID-19, в Україні вже померли 108 людей. Одужали – 143 пацієнти.



Карантинні обмеження о всій Україні / Інфографіка 24 каналу