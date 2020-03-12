22:04
12 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рецидив Поклонської. Рубль заіржавів
      Вєсті Кремля
      21:07, сьогодні
      Вєсті.UA: Окремий карантин для ОПЗЖопців. "Голос" без Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:17, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО

      Карантин в Україні: проти Харківської міськради відкрили кримінальну справу

      - Читать новость на русском
      Геннадій Кернес у Харківській міськраді / MediaPort

      Прокуратура Харківської області почала кримінальне провадження проти чиновників Харківської міської ради. Причина – ті не хотіли запроваджувати карантин у дитячих садочках і школах.

      Про це повідомляє інформаційна агенція Інтерфакс-Україна з посиланням на прокуратуру Харківської області.

      До теми! Україна закриває 70% контрольно-пропускних пунктів на кордоні: перелік

      Досудове розслідування розпочато за фактом порушення правил боротьби з епідеміями. Якщо провину чиновнівків доведуть їм загрожує:

      • штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 1700 гривень),

      або

      • арешт на терміном до шести місяців,

      або

      • обмеження волі на строк до трьох років.

      Чому не хотіли вводити карантин у дитячих садочках і школах Харкова

      Раніше у Харківській міськраді ухвалили, що на карантин підуть театри, кінотеатри, цирк і розважальні центри. Натомість, як наголошував харківський міський голова Геннадій Кернес, школи та дитячі садки мають продовжувати працювати.

      Він пояснював це тим, за останні 20 днів спостерігається зниження рівня захворювань на ГРВІ у школах.

      Причина друга – куди батькам подіти своїх дітей на час тритижневого карантину зовсім незрозуміло, і для багатьох із них – цей час стає важким випробуванням, 
      – зауважив харківський міський голова.

      Кернес додав, якщо батьки не хочуть пускати дітей до навчальних закладів
      – керівництво шкіл не буде проти, необхідно написати відповідну заяву на ім'я керівника навчального закладу.

      За його слова, це лише превентивні заходи, адже в Харкові "немає жодного не те, що хворого на коронавірус, немає жодної підозри на цю хворобу".

      Згодом Харківська міськрада все ж вирішила запровадити карантин у школах і садочках з 13 березня. 
       

      До теми! Карантин в Україні через коронавірус: список областей та шкіл

      Що відомо про коронавірус в Україні

      Де можна здати теск на коронавірус
      Де можна пройти тест на коронавірус в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Україна закриває 70% контрольно-пропускних пунктів на кордоні: перелік
      сьогодні
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Геннадій Кернес Офіс генпрокурора Освіта Освіта Новини Харкова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Путін боїться "армії, мови, віри"
      Павло Казарін
      сьогодні , 21:49 Головні новини 12 березня: нові випадки коронавірусу в Україні, сутички на зустрічі з Сивохо
      Емал Набі
      сьогодні , 09:03 Пандемія і заборона в’їзду до США: світові фондові ринки різко обвалилися
      Тетяна Панасюк
      11 березня , 19:42 Топ-5 електрокамінів
      сьогодні , 21:15 Вольфсбург – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
      Ігор Саджениця
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук