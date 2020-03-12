Карантин в Україні: проти Харківської міськради відкрили кримінальну справу

Прокуратура Харківської області почала кримінальне провадження проти чиновників Харківської міської ради. Причина – ті не хотіли запроваджувати карантин у дитячих садочках і школах.

Про це повідомляє інформаційна агенція Інтерфакс-Україна з посиланням на прокуратуру Харківської області.

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Досудове розслідування розпочато за фактом порушення правил боротьби з епідеміями. Якщо провину чиновнівків доведуть їм загрожує:

штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 1700 гривень),

або

арешт на терміном до шести місяців,

або

обмеження волі на строк до трьох років.

Чому не хотіли вводити карантин у дитячих садочках і школах Харкова

Раніше у Харківській міськраді ухвалили, що на карантин підуть театри, кінотеатри, цирк і розважальні центри. Натомість, як наголошував харківський міський голова Геннадій Кернес, школи та дитячі садки мають продовжувати працювати.

Він пояснював це тим, за останні 20 днів спостерігається зниження рівня захворювань на ГРВІ у школах.

Причина друга – куди батькам подіти своїх дітей на час тритижневого карантину зовсім незрозуміло, і для багатьох із них – цей час стає важким випробуванням,

– зауважив харківський міський голова.

Кернес додав, якщо батьки не хочуть пускати дітей до навчальних закладів

– керівництво шкіл не буде проти, необхідно написати відповідну заяву на ім'я керівника навчального закладу.

За його слова, це лише превентивні заходи, адже в Харкові "немає жодного не те, що хворого на коронавірус, немає жодної підозри на цю хворобу".

Згодом Харківська міськрада все ж вирішила запровадити карантин у школах і садочках з 13 березня.



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Що відомо про коронавірус в Україні

В Україні підтвердили ще 2 нових випадки коронавірусної інфекції – у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області. Його дружина перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Раніше коронавірус виявили у ще одного чоловіка з Чернівців. Ще 5 людей зараз перебувають у лікарні з підозрою на коронавірус.

Україна закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення коронавірусу. До кінця тижня повинні довезти ще 5 тисяч.

12 березня в Україні розпочались обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу по всій країні



Де можна пройти тест на коронавірус в Україні / Інфографіка 24 каналу