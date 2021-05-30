Карантину дотрималися: деталі таємного весілля прем'єра Великої Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон таємно одружився з Кеті Сімондс. За даними ЗМІ, святкування відбулося з дотриманням карантину, адже гостей було 30.

Деталі таємного весілля Джонсона

За даними ЗМІ, вінчання відбулося вдень 29 травня у лондонському Вестмінстерському соборі. Церемонія тривала близько 2 годин.

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Весільна вечірка відбулася неподалік – у резиденції на Даунінг-стріт, де мешкає прем'єр.

На святкування запросили 30 людей, адже саме така кількість є максимальною, згідно з карантинними нормами у країні. Однак хто саме удостоївся такої честі – невідомо.

Водночас привітати подружжя встигли вже кілька політиків. Зокрема міністр внутрішніх справ Пріті Патель та очільниця міністерства праці та пенсійного забезпечення Тереза ​​Коффі.

Пара святкуватиме весілля ще раз – влітку 2022 року. На церемонію запросять усіх родичів та друзів. Медовий місяць подружжя також вирішило відкласти.

Сімодс візьме прізвище Джонсона

Дружина прем'єра підтвердила, що візьме прізвище свого чоловіка.

До речі, з 2010 року вона працювала у пресслужбі Консервативної партії, а через 2 роки вона була у команді Джонсона, який переобирався на посаду мера Лондона.

Згодом Сімондс стала керівником комунікації партії. Однак у 2018 році перейшла на роботу у відділ зв'язків з громадськістю в морській організації охорони океану.

Сімондс та Джонсон разом щонайменше з 2018 року. У них є спільний син Вілфренд, який народився у 2020 році. У тому ж році пара оголосила про свої заручини.