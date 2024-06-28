Ворог намагається прорвати оборону Часового Яру й тисне на Торецьк: карта бойових дій 28 червня

Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу. Сили оборони відбивають атаки російських загарбників, знищуючи особовий склад та десятки одиниць техніки та зброї.

Так, протягом минулої доби відбулося 140 бойових зіткнень. Також ворог обстрілював територію України, використовуючи ракети різних типів, авіабомби, артилерію. Окрім того, близько 1300 разів ворог атакував дронами-камікадзе різних типів.

До теми Триває бій за Вовчанськ, загострена ситуація на Покровському напрямку: карта фронту 27 червня

Яка ситуація на фронті

Наросійські окупанти продовжують наступальні дії. Загалом, відбулося 4 бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

Бої на Харківщині: дивіться на карті

НаСили оборони відбили 12 атак ворога в районах Синьківки, Степової Новоселівки та Піщаного Харківської області, а також Андріївки й Стельмахівки Луганської області.

Окупанти атакують на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Наукраїнські воїни відбили 11 атак противника поблизу населених пунктів Копанки Харківської області, Невське й Макіївка Луганської області, а також в районі Терни та Торське Донецької області. НаСили оборони відбили 9 атак російських окупантів. Зокрема, бойові дії тривали поблизу Спірного, Роздолівки та Виїмки Донецької області. Наукраїнські захисники зупинили 7 спроб противника прорвати оборону ЗСУ в районі Часового Яру Донецької області.

Окупанти тиснуть на Часів Яр: дивіться на карті

Наворог здійснив 27 безуспішних атак в районах населених пунктів Залізне, Північне, Нью-Йорк, Торецьк та Дружба. НаЗСУ відбили 32 атаки. Ворог намагається тиснути поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Прогрес, Новоселівка Перша, Карлівка, Уманське Донецької області.

Росіяни наступають на Покровському напрямку: дивіться на карті

НаСили оборони України продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де російські окупанти 21 раз намагалися прорвати оборону українських захисників. Наросійські загарбники здійснили 4 безуспішних штурми позиції ЗСУ в районі Костянтинівки. Навідбулося 2 бойових зіткнення в районі Малої Токмачки Запорізької області.

Окупанти атакують на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

Наросійські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби окупанти здійснили 11 безуспішних атак на цьому напрямку.