Ворог намагається прорвати оборону Часового Яру й тисне на Торецьк: карта бойових дій 28 червня
Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу. Сили оборони відбивають атаки російських загарбників, знищуючи особовий склад та десятки одиниць техніки та зброї.
Так, протягом минулої доби відбулося 140 бойових зіткнень. Також ворог обстрілював територію України, використовуючи ракети різних типів, авіабомби, артилерію. Окрім того, близько 1300 разів ворог атакував дронами-камікадзе різних типів.
До теми Триває бій за Вовчанськ, загострена ситуація на Покровському напрямку: карта фронту 27 червня
Яка ситуація на фронтіНа Харківському напрямку російські окупанти продовжують наступальні дії. Загалом, відбулося 4 бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.
Бої на Харківщині: дивіться на картіНа Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак ворога в районах Синьківки, Степової Новоселівки та Піщаного Харківської області, а також Андріївки й Стельмахівки Луганської області.
Окупанти атакують на Куп'янському напрямку: дивіться на картіНа Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника поблизу населених пунктів Копанки Харківської області, Невське й Макіївка Луганської області, а також в районі Терни та Торське Донецької області. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 9 атак російських окупантів. Зокрема, бойові дії тривали поблизу Спірного, Роздолівки та Виїмки Донецької області. На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 7 спроб противника прорвати оборону ЗСУ в районі Часового Яру Донецької області.
Окупанти тиснуть на Часів Яр: дивіться на картіНа Торецькому напрямку ворог здійснив 27 безуспішних атак в районах населених пунктів Залізне, Північне, Нью-Йорк, Торецьк та Дружба. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 32 атаки. Ворог намагається тиснути поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Прогрес, Новоселівка Перша, Карлівка, Уманське Донецької області.
Росіяни наступають на Покровському напрямку: дивіться на картіНа Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де російські окупанти 21 раз намагалися прорвати оборону українських захисників. На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 4 безуспішних штурми позиції ЗСУ в районі Костянтинівки. На Оріхівському напрямку відбулося 2 бойових зіткнення в районі Малої Токмачки Запорізької області.
Окупанти атакують на Оріхівському напрямку: дивіться на картіНа Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби окупанти здійснили 11 безуспішних атак на цьому напрямку.