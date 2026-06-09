Домагання в МКС: головного прокурора, який видав ордер на арешт Путіна, відсторони від роботи

Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення тимчасово усунути свого головного прокурора після завершення перевірки щодо серйозних звинувачень. Остаточну долю посадовця визначатимуть держави-члени суду після розгляду справи.

Про це йдеться в документі, який був опублікований на сайті Міжнародного кримінального суду.

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Що відомо про справу Каріма Хана?

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі ухвалив рішення про відсторонення головного прокурора Каріма Хана після завершення дисциплінарного розгляду, пов'язаного зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях. Виконавчий комітет суду більшістю голосів визнав, що у справі є підстави розцінювати дії посадовця як серйозне порушення.

Питання щодо його подальшого перебування на посаді передано на розгляд держав-членів МКС, яких налічується 125. Водночас у суді наголошують, що це рішення не є остаточним і не означає автоматичної відставки прокурора. Остаточне рішення може бути ухвалене лише після спеціального голосування країн-учасниць.

Звинувачення проти Каріма Хана вперше з'явилися у 2024 році. Його висунула співробітниця МКС, яка заявила про тривалі випадки нібито примусової поведінки сексуального характеру під час роботи в штаб-квартирі суду в Гаазі. Сам Хан усі звинувачення заперечує.

Через скандал він уже раніше тимчасово відсторонився від керівництва прокуратурою, яка займається розслідуванням міжнародних злочинів. Рішення про відсторонення ухвалювали на основі матеріалів наглядового органу ООН, рекомендацій експертної групи та письмових пояснень сторін процесу. Подальші кроки залежатимуть від позиції країн-членів МКС.

Нагадаємо, Карім Хан здобув широку міжнародну увагу як прокурор Міжнародного кримінального суду. У 2023 році саме за його ініціативи МКС погодив ордер на арешт Володимира Путіна у зв'язку з депортацією та незаконним переміщенням українських дітей.

Пізніше він також звертався до суду з вимогою видати ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Це було пов'язано зі звинуваченнями у можливих воєнних злочинах під час бойових дій у Секторі Гази в рамках війни проти ХАМАС.