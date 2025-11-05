Об'їздив усе Закарпаття: помер український фотограф і журналіст Карл Смутко

Карл Смутко помер 3 листопада. Чоловік був фотографом і журналістом, працював у медіа Varosh з 2016 року.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Varosh.

Що пишуть про Карла Смутка?

Смутко працював у виданні Varosh з 2016 року. Він створив тисячі портретів людей, про яких журналісти хотіли розповісти країні. Через його світлини видання перевідкривало Закарпаття, показувало добрі справи й дії.

Фотографії Карла Смутка: дивіться фото з фейсбуку чоловіка

Карл сам був людиною добрих справ і дій – порядний, чесний, із чудовим почуттям гумору та часом повчальними інтонаціями. Людина, яка вміла бачити красу – у природі, в людях, у житті,

– пишуть у виданні.

Смутко разом з колегами об'їздив усе Закарпаття та провів з ними сотні довгих розмов у автомобільних мандрівках.

