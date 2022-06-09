Карма в дії: в Україні ліквідували окупанта, який мріяв "влаштувати Бучу" в кожному місті
Джерело:Obozrevatel
Старший лейтенант російських військ Віктор Булатов у дописі від 18 травня погрожував "влштувати Бучу від Харкова до Львова". Через 11 днів після цього окупанта ліквідували українські захисники.
27-річний офіцер повітряно-десантних військ Росії, який розповідав у соцмережі про власні варварські мрії, був родом з Архангельська. Його смерть підтвердив губернатор Архангельської області Олександр Цибульський, інформують російські ЗМІ.
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Десантника Булатова посмертно нагородили "орденом мужності"
Вже після смерті десантника Булатова нагородили "орденом мужності". В чому саме полягала сміливість окупанта, окрім бажання вбивати цивільне населення, не уточнили.
Пост з "бажанням влаштувати Бучу" росіянин опублікував у травні
Обурливий пост старший лейтенант опублікував 18 травня, проілюструвавши його фото, де він з другом в цивільному одязі посміхаються в автівці.
Даєш Бучу в кожне хо**ятське місто від Харкова до Львова!
– написав Булатов.
Після цього допису росіянин повоював ще 11 днів. 29 травня стало відомо про його загибель. Жодної конкретики про це більше – лише вказано, що це сталось "під час виконання військового обов'язку".
В рідній області загарбника його назвали "найкращим генофондом"
Тим часом після повідомлення про загибель Булатова, в його рідній Архангельській області спалахнула "істерика в соцмережах". Місцеві жителі просили "припинити кровопролиття", але не через те, що гинуть невинні українці, а тому, що "Росія втрачає свій генофонд". Як альтернативу пропонували забирати для участі у так званій "спецоперації" тих, кому біля 50.
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Втрати ворога на війні в Україні: головні цифри
- Станом на 9 червня, окрім Віктора Булатова, в Україні ліквідували 31 700 російських військових.
- З них 200 знищили лише за попередню добу. Найбільше втрат противник зазнав на Бахмутському напрямі.
- Також росіяни залишились вже без 1398 танків та 3438 бойових броньованих машин.
- Також українські воїни перетворили на брухт 212 ворожих літаків та 178 гелікоптерів, потопили 13 кораблів та катерів.
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