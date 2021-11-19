Карма наздогнала: злодій у медлабораторії хотів вкрасти пожертви для хворої дитини в Ужгороді

В Ужгороді чоловік пограбував медлабораторію і вирішив захопити із собою гроші з скриньки для пожертв на лікування хворої дитини. Однак зловмисник не зміг вибратися із приміщення, тому зателефонував правоохоронцям.

Крадій побачив знак "об'єкт під охороною" і вирішив звернутися за номером телефону, щоб його випустили з приміщення. Його прохання передали поліції охорони, яка затримала його на місці злочину.

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Чоловік увесь день ховався в туалеті

Грабіжник увесь день ховався в туалеті медичної лабораторії, щоб увечері, коли всі підуть додому, обікрасти її. Це йому вдалося. Чоловік виламав двері бухгалтерії та вкрав 7 500 гривень.

На виході з будівлі зловмисник помітив скриньку з пожертвами і вирішив викрасти гроші й з неї. Однак опісля цього він зрозумів, що не може вийти з приміщення.



Грабіжник медлабораторії потрапив "у пастку"

Поліція охорони отримала повідомлення про цього чоловіка. Після того, як співробітники прибули на місце виклику, то побачили грабіжника. До медлабораторії викликали поліцію.

Інші подібні інциденти

На Львівщині чоловік з пістолетом вимагав гроші в місцевого підприємця. Зловмисник хотів отримати 1 000 доларів. Для цього він погрожував бізнесмену та його вагітній дружині.

Правоохоронці затримали зловмисника. У 40-річного чоловіка, який хотів вибити гроші з підприємця, уже є судимість. Тепер йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.