У Карпатах зберігається загроза сходження лавин: рятувальники попередили туристів

Одразу в двох областях України 10 – 11 травня очікується значна сніголавинна небезпека. Рятувальники закликали туристів утриматися від походів у гори.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про третій рівень небезпечності на Закарпатті та Прикарпатті.

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За інформацією Укргідрометцентру, 10 – 11 травня, у зв’язку з відлигою, на високогiр'ї східної частини Закарпатської області та Івано-Франківської областей очікується значна снiголавинна небезпека,

– зазначили рятувальники.

На фейсбук-сторінці Сніголованної ситуації в Українських Карпатах повідомили, що за певних умов можливе сходження окремих природних середніх та великих лавин.

Лавина – це маса снігу, яка сходить з вершини зі швидкістю від 20 метрів на секунду. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження при низьких додаткових навантаженнях.

Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу