У Карпатах температура опустилась до 18 градусів морозу: мінімальна видимість та снігопад

На горі Піп Іван Чорногірський, що на межі на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, снігопад та туман. Там пориви вітру сягають до 16 метрів за секунду.

Видимість на одній з найвищих вершин Українських Карпат дуже мала – всього до 10 метрів. Станом на 8:25 27 листопада там було хмарно.

Дивіться також В Україні масові знеструмлення у 16 областях через негоду: яка ситуація в енергосистемі

Яка погода в Карпатах

Станом на 08:25 27 листопада 2023 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, сніг (видимість до 10 метрів),

– розповіли на пості.

Там також уточнили, що на горі Піп Іван Чорногірський:

північно-східний вітер 16 метрів за секунду;

температура повітря – 18 градусів морозу.



Погода на горі Піп Іван 27 листопада 2023 року / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Буквально напередодні на горі Піп Іван температура сягала 16 градусів морозу, а видимість була до 50 метрів. Окрім того, на високогір'ї Карпат вирував північний вітер до 15 метрів за секунду та було хмарно.



Погода на горі Піп Іван 26 листопада 2023 року / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Негода накрила Україну: коротко