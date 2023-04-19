Зима ще не хоче нікуди йти: гору Піп Іван у розпал весни накрило снігом

У Карпатах 19 квітня знову панує негода. Вершина Піп Іван знову опинилася під порошею снігу.

У ДСНС порадили туристам утриматися від мандрівок горам, а також уважно стежити за зміною погоди у регіоні.

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Станом на 8 ранку 19 квітня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно та йшов сніг. Температура повітря сягнула 6 градусів нижче нуля.

Попри те, що мінусова температура тримається на горі вже доволі давно, сама погода в регіоні досить мінлива. У вівторок 18 квітня теплі промені сонця все ж змогли дістатися вершини, тому було хмарно з проясненнями.

Вже наступного дня негода принесла на Піп Іван завірюху, а також пориви вітру, які були приблизно 9 метрів у секунду. Крім цього, регіон вкрив туман, через що видимість стала обмеженою до 20 метрів. У мережі публікують фото засніженої гори.



На горі Піп Іван знову випав сніг / Фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликала прихильників активного відпочинку ретельно планувати свої подорожі місцевістю. У відомстві порадили об’єктивно оцінювати власні сили та фізичний стан.

Зверніть увагу! Піп Іван (також Піп Іван Чорногі́рський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою понад 2 020 метрів. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою «Білий Слон».

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