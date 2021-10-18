У Карпатах хмарно й сніжить: на вершинах знову вдарив мороз

18 жовтня 2021 , 13:35
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Джерело:

фейсбук-сторінка "Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост"

Вже кілька днів поспіль в українських Карпатах утримується мінусова температура. На горі Піп Іван Чорногірський знову засніжило.

Мальовничий краєвид засніжених вершин заворожує. Відповідні фото опублікували у фейсбуці гірські рятувальники. 

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Якою є погода 18 жовтня

Станом на 10:00 на горі Піп Іван Чорногірський було  хмарно. Вітер там –  південно-західний, він досягає 4 – 5 метрів на секунду. Температура повітря опустилася до -3 градусів.

Сніг в українських Карпатах у жовтні / Фото Чорногірського пошуково-рятувального поста

Якою була температура на Піп Івані напередодні:

  • 17 жовтня – -3 градуси;
  • 16 жовтня – -1; 
  • 15 жовтня – -5; 
  • 14 жовтня – -4;
  • 13 жовтня –  -6;
  • 12 жовтня – -1:
  • 11 жовтня – +3.      

Сніг та мороз у Карпатах

В українських Карпатах температура повітря вперше опустилася нижче нуля ще 21 вересня. Тоді на вершині гори Піп Іван Чорногірський вдарили морози: там зафіксували аж -6 градусів. Згодом на цій вершині засніжило, а на високогір'ї Карпат через опади було туманно. 

Автор: Ірина Буртик