У Карпатах хмарно й сніжить: на вершинах знову вдарив мороз
Вже кілька днів поспіль в українських Карпатах утримується мінусова температура. На горі Піп Іван Чорногірський знову засніжило.
Мальовничий краєвид засніжених вершин заворожує. Відповідні фото опублікували у фейсбуці гірські рятувальники.
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Якою є погода 18 жовтня
Станом на 10:00 на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно. Вітер там – південно-західний, він досягає 4 – 5 метрів на секунду. Температура повітря опустилася до -3 градусів.
Сніг в українських Карпатах у жовтні / Фото Чорногірського пошуково-рятувального поста
Якою була температура на Піп Івані напередодні:
- 17 жовтня – -3 градуси;
- 16 жовтня – -1;
- 15 жовтня – -5;
- 14 жовтня – -4;
- 13 жовтня – -6;
- 12 жовтня – -1:
- 11 жовтня – +3.
Сніг та мороз у Карпатах
В українських Карпатах температура повітря вперше опустилася нижче нуля ще 21 вересня. Тоді на вершині гори Піп Іван Чорногірський вдарили морози: там зафіксували аж -6 градусів. Згодом на цій вершині засніжило, а на високогір'ї Карпат через опади було туманно.