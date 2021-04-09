У Карпатах триває зима: мороз до -11 градусів та загроза лавин

Попри календарну весну, у високогір'ях Карпат все ще панує зима – є багато снігу, мороз сягає -11 градусів. Крім того, синоптики попереджають про збереження 9 квітня сніголавинної небезпеки.
Джерело:ДСНС
Людей просять бути обережним та не вирушати у похід в гори без належної підготовки.
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Попередження від синоптиків
У Карпатах зберігається загроза сходження лавин. Через це там оголосили 3 рівень небезпечності.
Небезпечно буде у таких областях
- високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської;
- середньогір'ї Львівської.
Яка ситуація на горі Піп Іван
У фейсбуці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомили, що станом на 07:30 на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер думає південно-західний, розганяється до 3 – 4 метрів за секунду. Стовпчики термометрів там опустилися до -11 градусів.
Нагадаємо, 8 квітня на горі було дещо тепліше – -8 градусів. Водночас у гірському селі Верхній Яловець, що на Буковині, зафіксували аж -17 градусів.Зверніть увагу! Другий місяць весни розпочався зовсім не весняною погодою. Однак вже з 9 квітня синоптики прогнозують по всій території України потепління, а справжня весна прийде 11 квітня.