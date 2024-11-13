"По-зимовому": в Карпатах вдарив мороз -9, Піп Іван у снігу

В Україну іде справжня зима. Як і завжди, першим її зустрічає високогірний Піп Іван.

24 Канал зібрав деталі щодо ситуації на високогір'ї Карпат. До слова, для Заходу України синоптики виклали попередження про I рівень небезпеки.

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У Карпатах сильний мороз

На 7:30 13 листопада на горі Піп Іван хмарно, видимість обмежена. Вітер південний 8 – 10 метрів на секунду, температура повітря -9 градусів,

– написали рятувальники Франківщини.

О дев'ятій ранку в урочищі Заросляк біля Ворохти було дещо тепліше – 4 градуси морозу. Але також хмарно з південно-східним вітром 5 – 8 метрів на секунду.

А гірський рятувальник Василь Фицак зафільмував сніг на високогір'ї Карпат.

"Ранок у високогір'ї сьогодні видався з морозом -9, вітряним і сніжним", – написав він.

На горі Піп Іван сніг і сильний мороз: дивіться відео

За ніч натрусило свіжого сніжечку та суттєво похолодало. Відчувається по-зимовому,

– сказано в ролику.

Помітно, що видимість в горах дуже погана. Тож не варто поспішати мандрувати на вершину.