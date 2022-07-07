У Карпатах посеред літа температура повітря впала майже до 0 градусів

В українських Карпатах різко впала температура повітря. Станом на ранок 7 липня на горі Піп Іван Чорногірський повітря прогрілося лише до +2 градусів.

Водночас, як повідомили фахівці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, погода на горі ясна.

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Вітер північний і складає 3 – 4 метри на секунду. Також рятувальники пошуково-рятувального посту оприлюднили фантастичне фото з вершини гори.



Піп Іван Чорногірський / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту

Україна потерпала від негоди

Напередодні, 6 липня, Київ накрила потужна негода. Через сильні зливи низка вулиць опинилися у воді. У Київавтодорі перед початком зливи повідомляли, що зливостоки у місцях можливих підтоплень додатково почистили. Напередодні дощу гідрослужби додатково очистили занижені місця.

А ввечері 5 липня потужна злива та гроза накрили Львів. Крім того, у місті випав град. Внаслідок цього затопило деякі вулиці. Зокрема, львів'яни повідомляють про підтоплення на:

Сахарова,

Горбачевського,

Стуса,

Підвальній, що в центрі міста.

Перший заступник мера Андрій Москаленко зазначив, станом на 19:08 було підтоплення понад 20 дахів. На кількох вулицях не було електроенергії.

В Україні знов оголосили штормове попередження

У ДСНС заявили, що 7 липня в окремих регіонах України оголосили штормове попередження. Мовиться про:

західні,

північні,

більшість центральних областей,

місцями на Одещині та Миколаївщині.

А в окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей очікують град та шквальні пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

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