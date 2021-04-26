Рятувальники в Карпатах відновили пошуки туриста з Києва, який зник ще 13 лютого

Гірські рятувальники 25 квітня відновили пошуки київського туриста, який заблукав у Карпатах ще 13 лютого. Пошукові групи знову обстежили місце, де, ймовірно, зник чоловік.
Джерело:фейсбук ДСНС Закарпаття
Зокрема, рятувальники ще раз оглянули схили та водозбірники гір Гимба і Жид-Магура.
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У Карпатах відновили пошуки зникло 2,5 місяця тому туриста
Зважаючи на те, що сніговий покрив в гірській місцевості зійшов, рятувальники вчергове обстежили місце, де, ймовірно, заблукав турист,
– йдеться у повідомленні.
На жаль, результати пошуків не були успішними, зниклого чоловіка не знайшли.
Хто шукав зниклого чоловіка
- У ДСНС зазначили, що наземні пошуки здійснювали 15 фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень села Нижні Ворота, Мукачева та Ужгорода і 4 одиниці техніки, зокрема й всюдихід Богун.
- Також до пошуків долучилися 8 волонтерів з Києва.
- Для повітряного моніторингу території використовували безпілотний літальний апарат.
Що відомо про зникнення киянина
- Турист зі столиці загубився у Карпатах у ніч з 13 на 14 лютого.
- Пошукові роботи тривали майже місяць, залучали навіть авіацію, але відшукати чоловіка так і не вдалось.
- У середині березня його оголосили зниклим безвісти.
- Однак рятувальники обіцяли відновити пошуки, коли зійде сніг.