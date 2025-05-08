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24 Канал Новини України На весну не зовсім схоже: у Карпатах випав сніг та вдарили морози
8 травня, 11:12
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На весну не зовсім схоже: у Карпатах випав сніг та вдарили морози

Анжеліка Байбак
Основні тези
  • У четвер, 8 травня, у Карпатах випало 2 сантиметри снігу на горі Піп Іван, температура знизилася до -2 градусів.
  • Рятувальники радять утриматися від походів у гори через складні погодні умови та стежити за прогнозами погоди.

У Карпатах 8 травня засніжило. На горі Піп Іван хмарно та вже випало 2 сантиметри снігу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

До теми Де і коли в Україні буде сніг 

У Карпатах засніжило

У четвер, 8 травня, у Карпатах засніжило. На високогір'ї випало близько 2 сантиметрів снігу. 

Також на горі Піп Іван хмарно, штиль, але є туман і обмежена видимість. Крім того, температура повітря опустилася до -2 градусів морозу.


У Карпатах випав сніг / Фото ДСНС Франківщини

Рятувальники закликали утриматися від походів на період ускладнення погодних умов. Крім того, вирушаючи в гори, варто стежити за оновленнями прогнозу погоди та обов'язково завантажити застосунок "Порятунок у горах".

До слова, синоптики прогнозують заморозки й далі. Так, уночі 9 – 10 травня у північно-західній частині на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -5 градусів. Через це синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий.