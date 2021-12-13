У Карпатах врятували туриста, який отримав травму на Драгобраті

У Карпатах співробітники ДСНС врятували туриста, який травмував ногу під час катання на лижах. Інцидент стався ще 11 грудня на горі Драгобрат.

Як розповіли самі рятувальники, чоловік з'їхав за межі лижної траси і отримав травму ноги.

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11 грудня 30-річний турист з міста Косів Івано-Франківської області катався на лижах на гірськолижному комплексі на горі Драгобрат. Як та чому чоловік виїхав за межі траси – наразі невідомо. Ймовірно, це сталося через необережність.

Після отримання травми, першу допомогу туристу надали фахівці пошуково-рятувальних відділень селища Ясіня та села Квасит. Потім чоловіка перенесли до витягу, звідки його доставили в Рахівську районну лікарню.

Яка зараз ситуація у Карпатах

Рятувальники 13 грудня оголосили значну сніголавинну небезпеку третього рівня у:

горах Львівської області,

та високогір'ях Івано-Франківської і Закарпатської областей.

Як пояснили у ДСНС, зараз у Карпатах вирує негода, падає сильний сніг. Через це є загроза сходження лавин. Раніше у Міністерстві внутрішніх справ презентували мобільний додаток, який стане корисним для туристів, що потрапили у біду в горах. Він дозволить контролювати пересування самостійних мандрівників.

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Повний текст публікації ДСНС:

Закарпаття: рятувальники надали допомогу туристу, що травмувався під час катання на лижах. 11 грудня по обіді рятувальники отримали повідомлення, що в районі гори Драгобрат травмувався турист. 30-річний мешканець міста Косів з Прикарпаття катався на лижах на гірськолижному комплексі, з’їхав за межі лижної траси й отримав травму ноги.

Фахівці гірських пошуково-рятувальних відділень смт Ясіня та села Квасит відшукали травмованого туриста й надали йому долікарську допомогу. Далі чоловіка транспортували з місця його падіння до крісельного витягу, а звідки о 15:45 доставили до Рахівської районної лікарні.