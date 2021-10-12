У Карпатах вже зима – з морозом і снігом: фото з популярних курортів

В українських горах 12 жовтня панує по-справжньому зимова погода. У високогір'ї Карпат падає сніг та пощипує мороз.

Поки в Україні температура повітря коливається від +9 до +19 градусів, у Карпати прийшла зима – з опадами та мінусовою температурою.

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Погода у Карпатах 12 жовтня

За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, станом на 09:30 12 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарна та туманна погода.

Стовпчики термометрів там сягають -1 градуса, падає сніг. Водночас вітер розганяється до 5 метрів за секунду.



На горі Піп Іван лежить сніг / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Перший у сезоні сніг вкриває і схили популярного курорту Буковель, що на Прикарпатті.



На Буковелі сніжить / Скриншот з камер спостереження

На закарпатському курорті Драгобрат крупинки снігу теж вкривають землю.



Сніг на Драгобраті / Скриншот з камер спостереження

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