У Карпатах зійшла лавина: ДСНС оголосили небезпеку 3 рівня

26 лютого 2023, 13:48
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Джерело:

ДСНС України

На північному схилі гори Піп Іван Чорногірський в напрямку полонини Шешорська зафіксували сходження лавини. Рятувальники оголосили третій рівень небезпеки.

Людей просять не виходити у високогір'я, аби не ризикувати життям. Про це повідомляють у ДСНС.

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Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку

Днями гірські рятувальники Явірницького пошуково-рятувального відділення зафіксували сходження невеликої лавини на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський в напрямку полонини Шешорська.


На Івано-Франківщині лавинна небезпека / Фото Vasyl Fitsak

Наголошуємо, що наразі діє штормове попередження, а саме: у зв'язку із хуртовиною та снігопадами, 26 – 27 лютого у високогір'ї Івано-Франківської області утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень),
– зазначили у ДСНС.


Від походів у високогір'я радять утриматися / Фото Vasyl Fitsak

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Що робити, якщо вас захопила та зносить лавина

Рятувальники розповіли, що робити у випадку, якщо вас захопила і зносить лавина. Зокрема:

  • виконуйте плавальні рухи і тримайтесь, за можливістю, скраю лавини, де швидкість руху менша;
  • спробуйте створити простір навколо обличчя і грудної клітки у разі зупинки лавини – це допоможе вашому диханню;
  • не кричіть, якщо ви виявились всередині лавини, сніг повністю поглинає звуки, а крик та безглузді рухи лише позбавлять вас сил, кисню та тепла;
  • не панікуйте та не дозволяйте собі заснути;
  • пам'ятайте, що вас шукають, на допомогу може знадобитися деякий час.
Автор: Юлія Лобурак