У засніжених Карпатах загинув турист зі Львівщини: тіло знайшли неподалік вершини гори Піп Іван

У Карпатах знайшли тіло загиблого жителя Львівської області. Рятувальники спільно з поліцейськими транспортували його з гори Піп Іван.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

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Поблизу вершини гори Піп Іван знайшли тіло

21 травня у другій половині дня керівник туристичної групи повідомив рятувальникам пошуково-рятувального поста "Піп Іван" (гірська пошуково-рятувальна частина "Явірник"), що неподалік вершини гори вони натрапили на тіло невідомого чоловіка без ознак життя.

На місце події негайно вирушили рятувальники.

Інформація про виявлення тіла підтвердилася. Подальші дії здійснювалися у взаємодії з працівниками поліції,

– повідомили в ДСНС.

22 травня, після завершення необхідних слідчих дій рятувальники з селища Верховина разом із поліцейськими транспортували тіло загиблого з важкодоступної гірської місцевості до найближчого населеного пункту.

Загиблим туристом виявився мешканець Львівської області 1991 року народження. Наразі всі обставини з'ясовують правоохоронні органи.

Поблизу вершини гори Піп Іван знайшли тіло / Фото: ДСНС Франківщини

До слова, 18 травня в районі полонини Драгобрат Рахівського району також загинув киянин 1964 року народження. Чоловік зірвався зі снігового карниза в Карпатах під час проходження туристичним маршрутом.