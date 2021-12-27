Карпати 1938 року: польська електронна бібліотека показала рідкісні фото українських гір

27 грудня 2021 , 21:13
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Джерело:

Polona

Польська цифрова бібліотека опублікувала путівник для туристів "Зима у східних Карпатах". Показали історичні світлини гір, що датовані 1938 роком.

Відповідний путівник слугував рекламою для мандрівників, які відвідують Польщу. У такий спосіб туристам демонстрували переваги зимового відпочинку в Українських Карпатах. 

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Туристам описували гуцульські звичаї

На одній зі сторінок буклета мовилося: "Східні Карпати – це один із найкрасивіших туристичних регіонів Польщі. Ця земля створена для зимових видів спорту. Тут можуть оздоровити всі хворі й ослаблені клітини організму наші співгромадяни, які що живуть і працюють у низинній Польщі".

Довідка. Західна Україна, Українські Карпати зокрема, до 1939 року перебували під польською владою.


Путівник був рекламою для мандрівників / Фото Polona

Туристам у 1938 році також розповідали про Ворохту, столицю Гуцульщини Жаб'є (нині селище Верховина Івано-Франківської області), Славське. Водночас у путівнику описали гуцульські звичаї та розваги.


Туристам розповідали про Ворохту / Фото Polona

 

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Автор: Жанна Клименко