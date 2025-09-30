Окупанти завдали 51 авіаційного удару, скинули 104 КАБи, здійснив 4463 обстріли, зокрема 126 із РСЗВ та залучив для ураження 5531 дрон-камікадзе. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби було 20 боєзіткнень.

Росія атакувала на Північно-Слобожанському і Курському напрямках: дивіться на карті

На Південно-Слобожанському напрямку було 4 штурми поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам'янка.

На Куп'янському напрямку відбулося 3 ворожі атаки поблизу Радьківки, Степової Новоселівки та в бік Куп'янська.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 16 разів біля населених пунктів Карпівка, Середнє, Колодязі, Греківка, Новомихайлівка, Дробишеве, Шандриголове, Торське.

Окупанти атакували біля Карпівки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ЗСУ зупинили 3 атаки Росії поблизу Серебрянки та в бік населеного пункту Ямпіль.

На Краматорському напрямку окупанти 2 рази атакували у напрямку Міньківки та Костянтинівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Іванопілля, Щербинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

Росія штурмувала біля Щербинівки: дивіться на карті

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 56 штурмових дій ворога біля населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Білицьке, Миролюбівка, Звірове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія.

Окупанти атакували біля Філії: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку агресор здійснив 37 атак біля населених пунктів Олександроград, Вороне, Зелений Гай, Новохатське, Піддубне, Комишуваха, Соснівка, Січневе, Грушівське, Олексіївка, Запорізьке, Березове, Новомиколаївка та в бік Новопавлівки й Новогригорівки.

Росія атакувала біля Березового: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку було 6 боєзіткнень біля населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку зафіксовано 3 боєзіткнення – росіяни намагалися просунутися біля Степового, Кам'янського та у напрямку Степногірська.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили 4 ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

