Майже 50 атак на Покровському напрямку, ще 30 – на Лиманському: карта фронту на 1 серпня
- На Покровському напрямку було зупинено 47 штурмових дій противника, найбільша активність зафіксована в Донецькій області.
- На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів, намагаючись вклинитися в українську оборону в кількох населених пунктах.
- На інших напрямках, таких як Північно-Слобожанський, Курський та Південно-Слобожанський, українські оборонці відбили численні атаки.
Окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ на фронті, найбільше – у Донецькій області. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 160 боєзіткнень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Яка ситуація на фронті, станом на 1 серпня?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 16 атак росіян.
Як змінився фронт у Сумській області: дивіться на карті
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 7 атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного.
На Куп'янському напрямку вчора відбулося 3 атаки загарбників.Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп'янськ, Петропавлівка.
Що відбувається біля Куп'янська: дивіться на карті
На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Мирне та в бік населених пунктів Шандриголове, Ямпіль, Григорівка.
На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 7 атак противника у напрямку населених пунктів Григорівка та Виїмка.
На Краматорському напрямку окупанти 6 разів атакували у напрямку населених пунктів Ступочки, Біла Гора, Часів Яр.
Яка ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті
На Торецькому напрямку ворог здійснив 9 атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка та в напрямку Білої Гори, Степанівки, Русиного Яру.
Ворог мав просування біля Білої Гори: дивіться на карті
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів: Полтавка, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Покровськ, Родинське, Мирноград, Новопідгірне.
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 23 атаки у районах населених пунктів: Запоріжжя, Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль, та в напрямку населеного пункту Темирівка.
На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.
Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися у районах населених пунктів Кам'янське та Малі Щербаки.
Який фронт біля Кам'янського: дивіться на карті
На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.