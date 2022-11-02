Загарбники намагаються наступати на Новопавлівському напрямку: карта бойових дій на 2 листопада

Окупаційні війська намагаються наступати на трьох напрямках фронту. Збройні сили України героїчно ведуть бій із противником.

Противник завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 24 канал публікує карту бойових дій станом на 2 листопада.

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Українські воїни відбили атаки ворога на Донеччині та Луганщині

Сили оборони відбили атаки окупантів в одразу 12 населених пунктах. Зокрема, в Макіївці, Невському і Білогорівці Луганської області.

На Донеччині – в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка і Пречистівка Донецької області.

Тим часом ворожа армія зводить фортифікаційні споруди на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

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Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення

Загарбники постійно порушують норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Окупанти продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру та житлові будинки цивільного населення.

Так, 1 листопада ворог завдав 7 ракетних та 47 авіаційних ударів. Окрім того, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загалом під прицілом російського війська опинилися 25 населених пунктів. Серед них – Краматорськ, Миколаїв, Полтава, Микільське Запорізької області та Павлівка на Донеччині.

Аналіз карти бойових дій за 2 листопада: дивіться відео

Ситуація на окремих напрямках фронту

Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних безпілотників, зокрема, і з території Білорусі. Тож

Російські загарбники намагаються наступати одразу на трьох напрямках фронту. Зокрема, на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України.

Ворог здійснював обстріли з різної зброї:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай і Сеньківка Чернігівської області та Мефедівка, Вовківка, Заруцьке, Миропілля, Гірки, Юнаківка, Запсілля і Олександрівка на Сумщині;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Глибоке, Кам'янка, Вільхуватка, Нескучне, Вовчанськ, Козача Лопань, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне, Уди та Чугунівка;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка, Берестове, Дворічне, Греківка, Зарічне, Іванівка, Котлярівка, Макіївка, Надія, Невське, Ямполівка та Терни;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Опитне, Зеленопілля та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Водяне, Парасковіївка, Кам'янка, Красногорівка, Первомайське, Невельське, Нетайлове та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар, Новомайорське, Времівка, Нескучне та Парасковіївка;

на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Гуляйпільське, Малі Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Павлівка, Залізничне, Дорожнянка, Степове, Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка та Червоне.

На Південнобузькому напрямку окупанти атакували одразу 18 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Від обстрілів з РСЗВ бійців Путіна постраждали Нікополь та Іллінка Дніпропетровської області.

Що відбувається на фронті: дивіться карту

Окупанти проводять примусову "евакуацію" на Херсонщині

Зокрема, з Великої Лепетихи Херсонської області загарбники примусово вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонили.

Окрім того, ворог перевозить архівні документи з адміністративних будівель Херсону.

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Українські воїни героїчно знищують окупантів

Підтвердили втрати російської армії в районі Музиківки на Херсонщині. Там 29 жовтня українські воїни знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Окрім того, пошкодили ще близько 10 одиниць іншої військової техніки агресора.

30 жовтня в районі Снігурівки на Миколаївщині наші захисники ліквідували ще 12 загарбників.

Втрати ворога настільки великі, що окупантам доводиться розгортати додаткові шпиталі. Так, один з них облаштували в районі села Завітне Бажання Донецької області. НаразіДо речі, всупереч офіційному завершенню мобілізації в Росії, повістки продовжують вручати.

Наша авіація за минулу добу, 1 листопада, завдала 22 удари по противнику. Уражено 26 районів зосередження озброєння та військової техніки, а ще 7 позицій зенітних ракетних комплексів загарбників.

Окрім того, українські воїни збили гелікоптер, 2 безпілотники "Орлан -10", 6 ударних дронів "Shahed 136" та 2 типу "Куб".

Також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів та 6 інших важливих військових об'єктів російської армії.

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