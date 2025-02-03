Ворог тисне на Покровському напрямку, атакує біля Куп'янська: карта бойових дій 3 лютого

Триває 1076 доба повномасштабного вторгнення Росії в України. Загалом, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 97 бойових зіткнень, втрати росіян склали 1,3 тисячі осіб.

Сили оборони завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося 2 ворожі атаки в районі населеного пункту Гатище.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак окупантів в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова.

Ворог наступає біля Загризового: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 8 разів неподалік Новоєгорівки, Новолюбівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки.

Противник наближається до Ямполівки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ворог двічі штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки, успіху не мав.

На Краматорському напрямку відбулося 2 штурмових дії у районах населених пунктів Предтечине та Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 8 атак в районах Торецька та Кримського.

Росіяни тиснуть на Торецьк: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 атак агресора у бік Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів.

Окупанти атакують Успенівку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 1 ворожий штурм в районі Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Кам’янське загарбники здійснили 1 марний штурм позицій наших захисників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 12 атак противника.

