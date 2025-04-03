Найгарячіше на Покровському напрямку, ЗСУ зупинили 80 атак ворога: карта бойових дій на 3 квітня
- Сили оборони зупинили 80 атак російських загарбників на Покровському напрямку.
- Загалом минулої доби на фронті зафіксували 216 бойових зіткнень. Ворог зазнав великих втрат.
Протягом минулої доби на фронті зафіксували 216 боєзіткнень. Найбільше агресор тиснув на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 80 ворожих атак.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Карта бойових дій на 3 квітня 2025 року
На Харківському напрямку сталося 2 боєзіткнення в районі Вовчанська та вбік Кам'янки.
На Куп'янському – зафіксовано 4 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії ворога в районах Загризового та Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку агресор атакував 21 раз. Окупанти намагалися просунутися неподалік Надії, Торського, Новоєгорівки, Колодязів, Ямполівки, Новолюбівки та Діброви.
Карта бойових дій:
На Сіверському – Сили оборони відбили 5 штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Верхньокам'янського.
На Краматорському напрямку відбулося 6 штурмових дій противника в районі Часового Яру та вбік Новомаркового, Ступочок і Предтечиного.
На Торецькому – агресор здійснив 28 атак в районах Торецька, Озарянівки, Диліївки, Кримського й Леонідівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 80 атак російських загарбників у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка.
На Новопавлівському – Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів в районах Костянтинополя, Розлива, Дніпроенергії, Веселого та Бурлацького.
На Гуляйпільському напрямку, біля Привільного й Новосілки, Сили оборони успішно відбили 5 російських атак.
На Оріхівському – у районах Степового, Малих Щербаків, Кам'янського та Новоданилівки російські загарбники здійснили 12 штурмів позицій наших захисників.
Яка ситуація на фронті: дивіться карти Генштабу
На Придніпровському напрямку агресор 5 разів намагався просуватись до позицій українських оборонців.
На Курському – наші воїни відбили 28 атак ворога. Окупанти завдали 343 артилерійських обстрілів, з них 5 — із реактивних систем залпового вогню. Також здійснили 20 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ.
На Волинському й Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
У Генштабі наголосили, наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці. Так, минулої доби втрати російських загарбників склали 1390 бійців.
Також Сили оборони знешкодили 6 танків, 22 бойових броньованих машини, 49 артилерійських систем, РСЗВ, 92 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 88 одиниць автомобільної техніки.