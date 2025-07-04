10 боєзіткнень на Харківщині та понад 50 – біля Покровська: карта бойових дій на 4 липня

Війна в Україні триває повномасштабна війна. Щоденно росіяни намагають окупувати більше наших земель, але в бвльшості випадків зазнають поразки. Сили оборони використовують всі методи, аби захищати державу.

Протягом минулої доби на передовій відбулося 148 бойових зіткнень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Карта бойових дій на 4 липня

Минулої доби російська армія здійснила два ракетних і 67 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Також окупанти застосували 3786 дронів-камікадзе.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках оборонці відбили 16 атак росіян. Ворог завдав 11 авіаційних ударів і 333 артилерійські обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку сталося 10 боєзіткнень у районах Вовчанська та Амбарного.

Бойові дії в Харківській області: показуємо на карті

На Куп’янському напрямку окупанти атакували чотири рази в районах Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Вороги намагалися просунутися поблизу Нового Миру, Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, Надії та в напрямках Серебрянки, Дронівки й Шандриголового.

Ситуація на Лиманському напрямку: карта боїв

На Сіверському напрямку атаки окупантів були біля Виїмки, Серебрянки та Федорівки. Там минулої доби відбулося чотири боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожу атаку в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 7 разів у районах Русиного Яру, Яблунівки та в бік Плещіївки, Олександро-Калинового, Катеринівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 54 наступи противника в районах Мирного, Новоторецького, Миролюбівки, Малинівки, Разіного, Променя, Удачного, Новосергіївки, Горіхового, Олексіївки, Дачного та в напрямку Новоекономічного, Новопавлівки, Мирнограду, Новопідгородного і Софіївки.

Покровський напрямок фронту: карта

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 штурмів ворога в районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Вільне Поле, Мирне, Піддубне та в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку противник намагався просунутися вперед біля Новозлатополя.

На Оріхівському напрямку росіяни атакували позиції українських військ у бік Новопавлівки.

На Придніпровському напрямку ворог тричі без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

Сили оборони України завдають росіянам втрат у живій силі та техніці. Захисники активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. За добу завдано ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника. Втрати загарбників склали 1120 осіб.