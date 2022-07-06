Кілька відбитих штурмів на Донбасі, бої біля Луганського: карта бойових дій 6 липня

6 липня 2022 , 08:38
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Джерело:

Liveuamap

На Сході та Півдні нашої країни продовжуються бої. Ситуація на фронті змінюється дуже динамічно.

Про ситуацію на фронті розповіли в українському Генштабі. Інформація актуальна станом на ранок 6 липня.

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Ситуація на Півночі України

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не відбулось. Ознак формування наступальних угруповань у Білорусі не виявлено.

Тим часом на Сіверському напрямку російські війська обстрілювали українські позиції біля Залізного Моста, Шалигіного та Есмані. У прикордонних районах вони продовжують обладнання передових позицій.

Харківський напрямок

Тут ворог веде оборонні дії. При цьому армія противника обстрілює територію з  вертольотів, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Постраждали райони населених пунктів Соснівка, Слатине, Мала Данилівка, Черкаські Тишки, Веселе, Кутузівка, Мосьпанове, Гусарівка, Чепіль та Нова Миколаївка. Також окупанти дистанційно мінували місцевість.

Ситуація в Харківській області / Скриншот з Liveuamap

Бойові дії на Донбасі:

  • Слов'янський напрямок: ворог хоче покращити тактичне становище. Обстрілював з мінометів і реактивної та ствольної артилерії Краснопілля та Богородичне.
  • Українці відбили штурм біля Долини, тривають бої біля Мазанівки.
  • Краматорський напрямок: ворог обстріляв цивільну інфраструктуру біля Сіверська та Григорівки. Наші воїни завдали агресорам значних втрат біля Верхньокам'янського, Білогорівки й Григорівки. Окупанти відійшли.
  • Бахмутський напрямок: росіяни завдали авіаудару біля Вуглегірської ТЕС. Також гатили з артилерії по Берестовому, Білогорівці, Травневому, Шумах і Нью-Йорку. Штурмові дії росіяни вели біля Новолуганського, проте відійшли.
  • Сили оборони зупинили наступ біля Спірного та атаку біля Вершини. Противник зараз перегруповується. Тривають бої біля Луганського.

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Ситуація на Донбасі / / Скриншот з Liveuamap

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по всій лінії зіткнення росіяни стріляють з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. 

Ситуація на фронті на Півдні

На Південнобузькому напрямку російська артилерія обстрілювала Трудолюбівку, Князівку, Миколаївку, Тополине, Кобзарці, Благодатне, Шевченкове, Лупареве. Під ракетними обстрілами – Миколаївщина. Спробу наступу в напрямку Лозового наші воїни придушили.

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Карта бойових дій станом на 6 липня 2022 / Скриншот з Liveuamap

Успіхи ЗСУ за добу: коротко

  • Українська авіація атакувала ворога на кількох стратегічних напрямках.
  • Бомбардувальники та штурмовики знищили 2 польових склади боєприпасів, 2 взводних опорних пункти.
  • Також вони ліквідували 10 одиниць ворожої техніки.
  • Втрати ворога у живій силі уточнюють.

Дивіться у відео: оперативна ситуація на фронті

 

Автор: Ірина Пундор