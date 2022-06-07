Ворог з усіх сил намагається наступати на Сєвєродонецьк: карта бойових дій станом на 7 червня
Джерело:Liveuamap
В Україні – вже 104 доба повномасштабного вторгнення Росії. Наші війська мужньо чинять спротив агресору.
У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті. Актуальну карту бойових дій можете побачити далі.
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Яка ситуація на кордоні з Білоруссю
На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. Очікується, що чисельність білоруської армії збільшиться до 80 тисяч осіб у межах створення південного оперативного командування. Аби укомплектувати ці частини, доведеться брати техніку, яка перебувала на зберіганні.
Що відбувається на Донбасі
- На Слов'янському напрямку противник зосереджує основні зусилля на продовженні наступу на напрямках населених пунктів Ізюм та Слов'янськ. Намагається просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина.
- Ворог обстрілює позиції наших військ у районах населених пунктів Базаліївка, Бражківка, Грушуваха. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню артилерії здійснює повітряну розвідку з застосуванням безпілотника.
- На Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
- На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов'янська. Ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають. Наші воїни завдають противнику втрат.
- На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти.
З метою посилення угруповання на напрямках Попасна, Миколаївка ворог здійснює передислокацію підрозділів.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів.
Що відбувається в інших регіонах
На Сіверському напрямку противник також активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань немає. Водночас окупанти обстріляли наші підрозділи у районах населених пунктів Ходине та Велика Писарівка Сумської області.
На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, прикордонних районів на північ від Харкова, а також стримуванні просування наших військ. Проводить дистанційне мінування місцевості у напрямку наступу наших військ на Рубіжне.
На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на покращенні свого тактичного положення, утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.
Актуальна карта бойових дій станом на 7 червня / Фото Liveuamap
Досягнення наших ЗСУ
Українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки – по складах боєприпасів на Миколаївщині. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки.
За минулу добу захисники та захисниці України на Донецькому і Луганському напрямках відбили 10 атак ворога, знищивши:
- 1 танк,
- 3 артилерійські системи,
- 2 бойові броньовані машини,
- 1 автомобіль та 2 склади з боєприпасами.
Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 7 червня: дивіться відео