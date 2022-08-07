ЗСУ відбивають ворожі штурми та наступи на Донбасі: карта бойових дій станом на 7 серпня

Збройні Сили України стримують російських окупантів, які намагаються загарбати українську територію. Найбільш інтенсивні бої тривають на Донбасі та Півдні.

У зведенні Генштабу доповіли про ситуацію на фронті. Далі можна побачити актуальну карту бойових дій.

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На Донбасі ЗСУ відбивають ворожі штурми

На Слов’янському напрямку росіяни обстрілюють населені пункти. Гатили, зокрема, з артилерії різних типів в районах Великої Комишувахи, Бражківки, Вірнопілля, Сулигівки, Карнаухівки, Рідного, Дібрівного, Грушувахи, Богородичного, Норцівки та Залимана.

Окупанти залучають комплекси радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити ведення повітряної розвідки. Вони наступали в районі Богородичного та Долини, але успіху не мали.

На Краматорському напрямку ворог відкривав вогонь із танків, ствольної та реактивної артилерії. Обстріли були в районах населених пунктів Краматорськ, Карпівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Переїзне, Григорівка, Донецьке, Райгородок, Званівка та Івано-Дар’ївка. Літаками штурмової авіації окупанти завдали авіаудару біля Спірного.

росіяни хотіли наступати на Верхньокам’янське, але наші захисники їх відігнали.

Крім того, загарбники обстрілювали околиці Бахмута, Костянтинівки, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Шумів, Кодеми, Білогорівки, Іванівки, Веселої Долини та Бахмутського, вдарили поблизу Зайцевого та Бахмута.

Штурмові дії ворог вів на напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Новолуганське – Зайцеве. Проте наші бійці утримали позиції та відкинули окупантів назад.

Наразі росіяни наступають на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве. Там йдуть бої.

Також ворог завдав авіаційних ударів біля Микільського, Кам’янки, Авдіївки, Володимирівки та Мар’їнки. Окупанти наступали в напрямках Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, успіху не мали й відійшли.

На Харківщині загарбники також обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. З вертольотів завдали авіаударів біля Верхнього Салтова та Пришиба.



Бої на Донбасі / Карта Liveuamap

На Півдні загарбники намагаються втримати позиції

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни стріляють зі ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, в районах населених пунктів Полтавка, Степове, Трудове, Новомихайлівка, Білогір’я, Новоандріївка, Новопіль, Володимирівка, Новосілка, Мала Токмачка, Времівка, Оріхів, Залізничне, Степногірськ, Темирівка, Чарівне. Ворог залучив авіацію біля Веселого, Новоданилівки, Малих Щербаків та Новосілки.

Також на Півдні гатять із танків та всього спектру артилерії по лінії зіткнення та в глибині оборони. росіяни намагаються утримати зайняті позиції. Вони завдали авіаударів біля Андріївки, Білогірки та Великого Артакового. Крім того, вели інтенсивну повітряну розвідку безпілотниками.



Ситуація на Півдні / Карта Liveuamap

У булорусі розгортають додаткові сили ППО

У Генштабі зазначили, що на території білорусі російські війська розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони.

На Сіверському напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Гай і Грем’яч Чернігівської області та Нові Вирки Сумської області.



Карта бойових дій / Карта Liveuamap

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