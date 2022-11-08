Близько 100 атак за добу, гаряче в районі Бахмута: карта бойових дій станом на 8 листопада

Російські військові намагаються захопити Бахмут та знову окупувати Білогорівку. На заваді окупантам стоять ЗСУ, які стримують росіян та не дають їм просунутися вглиб території України.

Окупанти продовжують обстрілювати позиції нашої армії, однак Збройним Силам вдається героїчно протистояти загарбникам. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, українські військові відбили атаки в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщівка, Мар'їнка, Павлівка, Водяне та Майорськ Донецької області та Білогорівка в Луганській області.

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Ситуація на різних напрямках

Лише за минулу добу, 7 листопада, росіяни завдали 9 ракетних та 37 авіаударів, окрім того, ЗСУ зафіксували близько 100 атак реактивними системами залпового вогню.

Найспокійніше поки на Волинському та Поліському напрямках. Хоча й в Білорусь продовжують прибувати ешелони російських солдатів, однак повторного вторгнення поки, вочевидь, не планується. Менш пощастило Сходу та Півдню України – загарбники щодня обстрілюють ці регіони:

На Слобожанському напрямку окупанти завдають ударів з танків, мінометів, ракетної та ствольної артилерії. Відбувається це в районах населених пунктів Уди, Стариця, Чугунівка, Фиголівка, Дворічанське.

На Куп'янському та Лиманському напрямках росіяни обстрілюють з артилерії Кислівку, Берестове, Стельмахівку, Мясожарівку, Греківку, Макіївку, Невське, Ямполівку та Лиман.

На Бахмутському напрямку постраждали – Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмацьке, Бахмут, Опитне, Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ;

На Авдіївському напрямку атак зазнали – Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка;

На Новопавлівському напрямку неспокійно було у Вугледарі, Павлівці, Пречистівці, Времівці, Новосілці, Нескучному та Новополі;

На Запорізькому напрямку ворог атакував Темирівку, Ольхівське, Успенівка, Уляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка та Степове.

Окрім того, від вогню зенітно-ракетних систем постраждали населені пункти – Вищетарасівка, Іллінка та Марханець Дніпропетровської області.

Карта бойових дій станом на ранок 8 листопада

Загалом постраждали райони понад 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей нашої держави за минулу добу.

Втрати ворога за минулу добу

Під час спроб йди в наступ на Сході нашої держави, росіяни зазнають лише поразок. До того ж це увінчується значними втратами у війську окупантів. У недавньому матеріалі 24 каналу ми проаналізували те, чому загарбники постійно зазнають поразок та як загалом змінилась ситуація на фронті.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Збройні Сили України ліквідували понад 76 тисяч ворожих бійців. Вочевидь, Путін не так собі планував "спєциальную воєнную опєрацию".

Варте уваги – Росія готується до чергових атак та серії обстрілів: дивіться відео