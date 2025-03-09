Росіяни активно наступають на Курщині: карта фронту 9 березня

Російські загарбники продовжують атакувати на всій лінії фронту, намагаючись просунутися вглиб українських територій. Протягом доби відбулося 167 бойових зіткнень.

Найбільше ворожих атак зафіксовано на Курському, Покровському та Лиманському напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку наші війська відбили 6 атак противника в районі Вовчанська та у бік Петро-Іванівки.

Бої біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Кіндрашівка, Лозова, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Нового, Мирного, Колодязів, Ямполівки та Зеленої Долини.

Ворог тисне на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Дружби та Торецька.

Бої у Торецьку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Олександропіль, Покровськ, Сергіївка, Новоолександрівка, Богданівка, Тарасівка, Лисівка, Зелений Кут та Улакли.

Що відбувається під Покровськом: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

Бої на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили три атаки у бік Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили 7 ворожих штурмів в напрямках населених пунктів П’ятихатки, Степове, Щербаки та Кам'янське.

На Сіверському та Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 44 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 30 авіаційних ударів із застосуванням 44 керованих бомб, а також здійснив 577 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 52 – із реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на Курщині: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.